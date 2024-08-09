中信新舞臺藝術節 比利時劇團幽默搬演氣候浩劫

二○二四中國信託新舞臺藝術節首檔國際節目「最後一個星期天」，台北首場昨日於台灣大學遊心劇場登場，將連演五場。來自比利時的夏綠瓦蒂劇團和焦點劇團歷時三年共同製作，以幽默戲謔敘事手法、仿真的舞台製作，及精心設計的聲光效果，要讓觀眾對氣候變遷議題感同身受。

焦點劇團的藝術總監Julie Tenret表示，大家都意識到氣候變遷的緊迫性，但卻在日常生活中毫無作為。「最後一個星期天」三位表演藝術家為了展現出末日電影般的瘋狂場景，誇張的肢體動作在全劇七十五分鐘一氣呵成、沒有休息。

出演的藝術家Christine Celine Heyraud表示，體力是這齣劇最大的挑戰，在演出時，三人的行動幾乎是一致的，他們耗費很大的精力去磨合、訓練。另一位藝術家Sophie Leso也說，演出的過程就像是在跑馬拉松，動作安排都是一連串毫無停歇，與其說在演戲，不如說他們其實是精準的將動作行雲流水的完成。

三位藝術家在此劇化身為記者，捕捉氣候浩劫下，野生動物走向滅絕的身影。Thomas Jamy Patrice Dehaufour說，這是一齣難以定義是悲劇還喜劇的演出，希望交給觀眾自己解讀、感受。他比喻，此劇的氛圍就像紅極一時的默劇演員Buster Keaton，在荒謬的背景，演員卻表現出穩定的狀態，矛盾又吸睛。

此次中國信託新舞臺藝術節，曼波男孩舞團「蓬蓬」也將於十月十九到廿日，於北藝中心球劇場接力登場。