聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信新舞臺藝術節 比利時劇團幽默搬演氣候浩劫

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
中國信託新舞臺藝術節「最後一個星期天」，三位藝術家化身為記者，捕捉氣候浩劫下，野生動物走向滅絕的身影。記者胡經周／攝影
中國信託新舞臺藝術節「最後一個星期天」，三位藝術家化身為記者，捕捉氣候浩劫下，野生動物走向滅絕的身影。記者胡經周／攝影

二○二四中國信託新舞臺藝術節首檔國際節目「最後一個星期天」，台北首場昨日於台灣大學遊心劇場登場，將連演五場。來自比利時的夏綠瓦蒂劇團和焦點劇團歷時三年共同製作，以幽默戲謔敘事手法、仿真的舞台製作，及精心設計的聲光效果，要讓觀眾對氣候變遷議題感同身受。

焦點劇團的藝術總監Julie Tenret表示，大家都意識到氣候變遷的緊迫性，但卻在日常生活中毫無作為。「最後一個星期天」三位表演藝術家為了展現出末日電影般的瘋狂場景，誇張的肢體動作在全劇七十五分鐘一氣呵成、沒有休息。

出演的藝術家Christine Celine Heyraud表示，體力是這齣劇最大的挑戰，在演出時，三人的行動幾乎是一致的，他們耗費很大的精力去磨合、訓練。另一位藝術家Sophie Leso也說，演出的過程就像是在跑馬拉松，動作安排都是一連串毫無停歇，與其說在演戲，不如說他們其實是精準的將動作行雲流水的完成。

三位藝術家在此劇化身為記者，捕捉氣候浩劫下，野生動物走向滅絕的身影。Thomas Jamy Patrice Dehaufour說，這是一齣難以定義是悲劇還喜劇的演出，希望交給觀眾自己解讀、感受。他比喻，此劇的氛圍就像紅極一時的默劇演員Buster Keaton，在荒謬的背景，演員卻表現出穩定的狀態，矛盾又吸睛。

此次中國信託新舞臺藝術節，曼波男孩舞團「蓬蓬」也將於十月十九到廿日，於北藝中心球劇場接力登場。

信託 劇場 氣候變遷 藝術家 藝術節 馬拉松 默劇

延伸閱讀

「最後一個星期天」首登台北 末日場景看氣候變遷

凱米致災…布袋戲故鄉多個劇團受害 布偶裝備泡水嚴重無一幸免

奧運籃球／比利時擊退西班牙 闖進女籃4強

中職／擁高勝率及百萬象迷優勢 中信最適合認養大巨蛋

相關新聞

自由潛水無照帶客 觀光署修法重罰

近年自由潛水活動蔚為風潮，交通部觀光署配合相關條文預告修正「發展觀光條例裁罰標準」，明確規定若未持教練證明帶客最高可開罰...

不只果香、薄荷 加味菸擬禁27添加物

為加速加熱菸在國內審查上市，部分菸商拋出上市後「年增二百億菸捐稅」與「獲得百億癌症新藥基金」等議題。台灣拒菸聯盟昨表示，...

書展逆勢成長 儀式感抓住讀者

博客來網路書店宣布明年進軍東區新商場開實體書店，震撼業界。出版界分析，圖書銷售已逐漸由「內容銷售」走向「體驗經濟」，人們...

中信新舞臺藝術節 比利時劇團幽默搬演氣候浩劫

二○二四中國信託新舞臺藝術節首檔國際節目「最後一個星期天」，台北首場昨日於台灣大學遊心劇場登場，將連演五場。來自比利時的...

我的經驗／70歲活龍敗給下背痛

我平時喜歡運動，無論仰臥起坐、深蹲、瑜伽、慢跑…，都難不倒我，身體靈活度極佳，七十高齡的人，仍精力充沛，四處遊山玩水，讓...

跨界、共享空間 實體書店新出路

博客來從網路書店跨入實體書店，而國外則有大型連鎖新書書店跨界二手書。英國大型連鎖書店WH Smith日前推出了舊書回購服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。