書展逆勢成長 儀式感抓住讀者

博客來網路書店宣布明年進軍東區新商場開實體書店，震撼業界。出版界分析，圖書銷售已逐漸由「內容銷售」走向「體驗經濟」，人們逐漸習慣線上購書的同時，也樂意用五感體驗感受書的內容與作家風采，享受閱讀的「儀式感」。書展與講座、作家見面會成為數位時代銷售書籍的主流。

南韓日前發布二○二三年國民閱讀調查，去年南韓成人整體閱讀率僅四成三，比兩年前的調查還下降了百分之四點五。然而南韓閱讀人口雖然顯著下滑，剛落幕的首爾書展人數卻創新紀錄。

南韓出版界分析，人們逐漸習慣線上購書的同時，也願意在有限空間和時間內購買限量版書籍、打卡，享受買書的「儀式感」與「知識消費」。首爾書展中的講座和作家簽名會大受歡迎，出版社推出的限量版書籍銷售亮眼。首爾書展甚至推出方便網美打卡的主題書區，主打書種都在封面附上摘要或金句小紙卡。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷分析，各地書展人潮破表，代表圖書銷售已逐漸由「內容銷售」走向「體驗經濟」。過去的書只要內容好就會賣，如今讀者期待與作家簽書互動、參觀書展、線上聊天等等，用五感體驗感受書的內容與作家風采。舉辦書展、作家見面會、直播成為新時代迎合讀者所好的賣書推廣方式。

台北國際童書展今年首度與台北城市書展「兩展合一」，展位相通並共用作家講座沙龍，銷售成績比去年多了五成。中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻表示，「分眾」以及「跨消費族群」對刺激圖書銷售相當有用。不論是台北國際書展或是傳統書店，大多只能吸引愛書人或者讀者，而童書展結合了台北市教育局、教師會以及家長會，透過發放紙本免費入場券、家長會專屬電子轉傳券等方式吸引家長前往，為書展挖掘新的族群。兩展合一讓童書展和城市書展都注入新的消費族群。