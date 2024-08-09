teamLab共創 觀展破10萬人次

今年暑假，由teamLab與台灣主辦方聯合數位文創合作的「teamLab共創！未來園 台北」展覽，自開展以來，已創下十萬人次觀展佳績。以「共創」為概念，將世界巡迴、現正於日本沖繩常設展出的作品同步引進，並特別新增「彩繪飛翔」，將展場打造出海、陸、空三大元素，包含沉浸駐足在百花綻放與動物遷徙的山谷中、操控飛機恣意翱翔天空、或是徜徉在瀑布浪潮之間，在體驗上帶來全新互動與視覺震撼。

全票四九○元，平日票享四七○元優惠。參觀者也能在「鼓動山谷中的塗鴉自然」和「彩繪飛翔」中創作自己的彩繪作品，製作獨一無二的紀念品徽章。該展持續到十月十三日，在國立臺灣科學教育館展出。詳情請參照官網及社群平台（ＦＢ、ＩＧ）。