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跨界、共享空間 實體書店新出路

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

博客來從網路書店跨入實體書店，而國外則有大型連鎖新書書店跨界二手書。英國大型連鎖書店WH Smith日前推出了舊書回購服務，讀者可以在網路上註冊不再需要的舊書，再將其帶到WH Smith分店，便可拿到優惠券購買新書。此舉既符合環保趨勢，也帶動讀者在實體書店消費。而日本則出現將書櫃借給別人販賣二手書的「一人書店」，藉此分攤人力與空間成本。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷指出，全世界的實體書都在下跌，ＡＩ技術的迅速發展，也加深實體書店的經營危機，傳統書店必須找到新的經營模式。

博客來明年將進駐東區新商場Dream Plaza開實體書店，誠品也以每年至少一間的頻率開設與商場結合的大型複合式書店。趙政岷認為，台灣實體書店目前呈現兩極化發展，一是靠書店店主魅力經營的小型獨立書店，二是與商場結合的大型複合型書店。從銷售數字來看，讓讀者可以一站式購足各類型商品的複合型書店，仍是最能賣書的地方。

至於小型獨立書店，因為靈活性高，也能在出版崩壞的時代找到一席之地。近年日本的實體書店數量大幅減少，「一人書店」卻愈來愈多。店主多選在遠離都市中心的低租金地區經營，並將書櫃租給別人販賣二手書，藉此降低人力、空間成本。

台灣也有類似例子。台北公館商圈的永樂座書店原訂七月底結束經營，之後進駐的書店「底加」決定跟永樂座合租共享書店空間，兩家書店保有各自品牌，一起分攤成本減少經營壓力。之前老牌書店「台灣ｅ店」租約到期後，也是遷至鎮江街與另一間書店「左轉有書」合作經營新書店「讀派」。獨立書店「一加一大於二」，保有自己的品牌並打開更多讀者群。

日本 獨立書店 網路

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