健康你我他／半價買蘋果手表 收到一個空盒子

「你知道現在一支蘋果手表多少錢可以買到嗎？」「看規格啊，12000元以上吧，你可以去官網還是一些購物平台看看。」哥哥自從改用了蘋果手機，也開始買起相關周邊產品，後來才跟我說他被騙了。

「我就滑社群，寫說6000元一支，比價之後覺得超便宜就下單了，結果我轉帳過去，寄來一個空盒子，想再詢問賣家，就找不到人了。」我當下先破口大罵他怎麼敢在奇怪的網站購物，也唸他怎麼貪小便宜。哥哥只能小小聲地回我：「我想說半價啊，可能是好運碰到吧。」

最後當然是沒有找回錢，也沒有拿到手表，我跟哥哥說「不經一事、不長一智」。他說再也不敢在不認識的網站買東西了，我是覺得事情起因在於「貪小便宜、對商品價格的無知」，還有就是「沒有給自己留下退路」。

如果不貪，那麼在社群上滑到就會無視這則消息；如果對商品價格有認知，就會多方確認這個價格是否合理才下手購買；如果有給自己留退路，就應該想好萬一是詐騙包裹，該如何追回款項或退貨。現在許多購物平台及通路為了保障買家的購物安全，都有相關的退貨機制，可以讓款項被不法之徒拿走之前及時止損。

當然詐騙的伎倆不僅於此，不過付款購物、轉讓財產等的權限都操之在己，三思而後行，很多時候都能夠減少被詐騙的遺憾。