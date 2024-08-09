不菸不酒不吃檳榔 也可能得口腔癌

過去認為抽菸、喝酒、嚼食檳榔者，罹患口腔癌比率較高，但衛福部口腔司統計，不具菸酒、檳榔等不良生活習慣者，罹患口腔癌的比率攀升，立法委員王正旭表示，此類稱為「非典型口腔癌」，患者比率由民國99年至106年間的12.46%，成長到107年至110年的15.46%。

非典型口腔癌男女比趨近1：1，女性也暴露在風險中。王正旭指出，現今口腔癌宣導政策多強調使用菸、酒、檳榔者應定期篩檢，但也須提醒具非典型口腔癌風險的民眾，務必留意口腔變化，才能防微杜漸。

癌症希望基金會副董事長羅盛典表示，非典型口腔癌患者不具菸酒、檳榔史，因此逾7成不曾意識到牙齦出血、口腔潰瘍是口腔癌症狀，確診時多是晚期。即便如此，非典型口腔癌患者的治療成功率，仍較典型口腔癌患者高。

病友黃先生因夜間磨牙問題，自行購買矽膠牙套配戴，但因尺寸不合，睡覺時經常有摩擦感，之後發生潰瘍，擦了2個月口內膏未痊癒，至口腔外科切片，確診為舌癌第二期，建議病友如有磨牙問題，應至醫療院所訂製合乎尺寸的牙套，以免罹癌。

中華民國口腔顎面外科學會理事長林冠州表示，近期收治多名女性非典型口腔癌患者，多具生活型態高壓、睡眠不足等情況，學界認為可能是壓力因素導致不良基因表現，但尚未找出致病的基因區段。

高雄市牙醫師公會副理事長李明志表示，非典型口腔癌有4大風險情境，包括蛀牙或牙周病等口腔衛生不良者、人類乳突病毒（HPV）感染者、口腔反覆潰瘍者、常吃太燙食物者，呼籲風險族群應該主動就醫篩檢，定期接受口腔黏膜檢查。

衛福部口腔健康司長張雍敏表示，政府提供30歲以上有嚼檳榔或吸菸民眾每2年1次口腔癌篩檢服務，及牙科洗牙、塗氟等預防保健服務，未來將精進口腔癌全人照護計畫，自宣導、教育、篩檢至後續整合照護。