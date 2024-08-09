鮪魚肚消不掉 小心男性荷爾蒙失調

看到另一半的大肚子，真的很有安全感嗎？許多男性到了中年都挺著大肚腩，除了要小心是代謝症候群，更要注意是否為荷爾蒙失調。減重專科暨家醫科醫師楊智雯門診觀察，每10位男性病患中，有2至3位因為男性荷爾蒙不足、失衡，成了「腹爸爸」。

楊智雯表示，男性是家庭的主要經濟支柱，經常加班、應酬，不健康飲食易造成胰島素阻抗增加，導致脂肪堆積，且累積成腹部內臟脂肪，肚子大了一圈。長久下來，恐增加代謝症候群、肥胖、心血管疾病、情緒失調、骨質疏鬆、肌少症等多重健康風險。

國健署調查，台灣男性工作者中，過重與肥胖高達61.6%，「啤酒肚」、「鮪魚肚」成為不少男性的標誌。肥胖是萬病根源，會讓身體發炎指數增加、抑制荷爾蒙合成。荷爾蒙失調在任何年齡層都可能發生，男性若出現性功能障礙、情緒起伏大、體重增加、睡眠質量下降等4大症狀時，要留意荷爾蒙異常。

楊智雯分享，一位35歲居酒屋老闆，作息日夜顛倒，三餐時間也不正常，經常打烊後才爆發性進食，隔天早起送孩子上學。而為了兼顧健康，每周安排2至3天到健身房重訓，但卻「累到睡不著」，情緒不穩定、性欲下降，體重不減反增。抽血檢查顯示，患者已出現男性荷爾蒙不足的情況，睪固酮屬偏低。

楊智雯說，該名患者在經過「211餐盤」調整飲食後，均衡攝取2份蔬菜、1份蛋白質、1份優質澱粉，拉高蛋白質的比例，同時減少碳水化合物，多吃富含鋅和鎂的堅果，即中止了「愈胖愈累、愈累愈胖」的惡性循環。