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專業觀點／下背痛治療 嚴重者要開刀
年長者常見反覆發生椎間盤突出問題，若一直沒有治療處置，久了會出現椎間盤退化，進而可能長骨刺，或因椎間盤的支撐力不夠而導致輕度脊椎滑脫，就容易閃到腰，引發腰背疼痛、甚至無法彎腰、站立、行走等下背痛症狀。
如果椎間盤突出產生嚴重骨刺，且因神經孔狹窄壓迫到坐骨神經，就會引起坐骨神經痛，在急性發作時，往往會讓人動彈不得，坐立難安、無法行走，必須先服用消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑止痛，再考慮是否要施打PRP、葡萄糖水等增生療法，或是注射低劑量類固醇治療，若無法有效改善，更嚴重者則可能要開刀治療。
「自體血液高濃度生長因子（PRP）注射療法」是一種增生療法，只要抽自己的血分離出PRP再打回患部，讓組織增生，可以減緩、修復軟骨細胞壞死磨損，防止發炎，延緩關節的退化，減輕關節疼痛。一般是施打3劑、約3至5個月才有效，但可能半年後又要再施打。
若從腰椎硬脊膜外注射低劑量類固醇，則可以針對受傷組織周圍的發炎進行治療，而類固醇是消炎止痛藥，使用低劑量約一周可分解，作用效果達兩周以上，疼痛即獲得緩解。
預防下背痛或改善腰背疼痛問題，建議應加強核心肌肉訓練，若是下背痛的患者，則必須穿戴護腰做肌力訓練，避免二度受傷。
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