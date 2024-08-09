不只果香、薄荷 加味菸擬禁27添加物

為加速加熱菸在國內審查上市，部分菸商拋出上市後「年增二百億菸捐稅」與「獲得百億癌症新藥基金」等議題。台灣拒菸聯盟昨表示，若要二百億元菸捐稅入帳，短期內需迅速增加一○五萬年輕人吸加熱菸，恐讓台灣菸害防制崩盤。

衛福部長邱泰源表示，依政府財政紀律，開放加熱菸與挹注百億癌症基金，「這是兩件事」。

此外，台灣拒菸聯盟也多次呼籲全面禁止加味菸，保護年輕族群免於誘惑。國健署昨再次預告「菸品禁止使用之添加物」草案，將原先禁止花香、果香、巧克力、薄荷四種口味，再擴大改為禁止廿七種添加物。

國健署菸害防制組長羅素英說，廿七種添加物為菸品成分申報常見添加物，可以合成包括常見的焦糖、奶油、玫瑰、香草、覆盆子等添加物口味，都涵括在內。

衛福部國健署今年四月已收到四家菸商提出加熱菸申請上市，並提交包含「致廿歲以下之人影響報告」等應繳交的審查資料，但因台灣一般藥品查驗登記審查至少要一年以上，若有加熱菸通過審查，最快也是明年五月才有可能上市，台灣拒菸聯盟質疑，菸商是否急著要政府通過審核，才開始大動作行銷。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，菸捐稅收非加熱菸上市的審查條件，特定組織與部分人士不斷提出開放加熱菸「可年增二百億菸捐稅」、「獲得百億癌症新藥基金」，都是菸商向政府施壓的假議題。

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然說，建議衛福部應把將出版的「臨床戒菸服務指引」納入戒除加熱菸。

國健署長吳昭軍說，戒菸指引內容已委託家庭醫學會修正，並納入專家討論，最晚年底出刊。

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