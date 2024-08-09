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亞太永續博覽會登場 共享淨零願景

聯合報／ 記者王惠英／台北報導

第三屆亞太永續博覽會昨起連續三天在台北世貿展覽館登場，包括台灣在內，共有十一個國家地區、一五○個單位參展，以多元形式展現各自對永續發展的貢獻，預計將吸引五萬人次到場。

亞太永續博覽會由行政院國家永續發展委員會、永續發展目標聯盟共同指導，主辦單位台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新表示，創紀錄的高溫已成為常態，希望大家一起加緊行動，同時藉由這場博覽會，成為凝聚永續向心力的平台。

環境部長彭啓明指出，自己是簡又新擔任首屆環保署長時的粉絲，當年推動「外星寶寶」資源回收桶等創新措施，是帶動台灣環保運動與公部門求新求變的源起；目前政府因應淨零轉型的挑戰，「綠色成長戰略」（Green Growth Strategy）將是新價值，在持續發展經濟的過程中，仍需要以「綠色」為優先，才不會面臨減碳等更大壓力，做得好，甚至還能創造商機。

今年永續會展規畫了國際、政策、城市、教育、企業、生活和非政府組織七大主題區，其中台泥分享低碳建材、資源循環和綠色能源，願景工程基金會則透過傘傘發亮案例、生物多樣性議題等，聚焦中小企業的ＥＳＧ發展。

除了攤位展覽外，還有多場專業論壇與高峰會，主題涵蓋醫院永續發展、永續人才、碳捕捉利用與封存（CCUS）、氫能、國際夥伴關係，以及氣候變遷國中小繪畫比賽得獎作品展、金鵰永續微電影展等多元活動。

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