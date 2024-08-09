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我的經驗／70歲活龍敗給下背痛

聯合報／ 文／吳芳枝（中市北屯）
反覆發生椎間盤突出，若一直沒有治療處置，久了會出現椎間盤退化，進而可能長骨刺或脊椎滑脫，可能引發腰背疼痛。圖／123RF
反覆發生椎間盤突出，若一直沒有治療處置，久了會出現椎間盤退化，進而可能長骨刺或脊椎滑脫，可能引發腰背疼痛。圖／123RF

我平時喜歡運動，無論仰臥起坐、深蹲、瑜伽、慢跑…，都難不倒我，身體靈活度極佳，七十高齡的人，仍精力充沛，四處遊山玩水，讓同年齡層友人羨慕不已。

古語有云：「人不可自詡。」這一年內，發生兩次劇烈下背疼痛，一次是採PRP增生療法，最近是施打類固醇治療，終於認輸豎起白旗了。

出國突發病 原來脊椎退化

去年國外旅遊時，突然從腰部到臀部之間劇烈疼痛，無法站立、走路、彎腰，全身顫抖，立即急診，打針吃藥後勉強撐回國，到教學醫院骨科就醫。經X光、超音波檢查，診斷是脊椎退化，第4、5節輕度滑脫，可能因過度活動、久坐不動、姿勢不良、搬重物，導致肌肉、韌帶拉傷所致，吃了止痛藥和肌肉鬆弛劑，痠痛才逐漸舒緩。

我因腎臟功能不好，不敢過度服用止痛藥，醫師建議打PRP增生療法，可以治療退化性膝關節炎，但需自費，兩周施打一次，經過兩個月沒有明顯的效果，坐硬板凳或沙發椅，腰椎受到壓迫，常痛到無法行走，直到打了3劑PRP後，活動角度才明顯改善，隨著時間效果越明顯，大概到5個月後恢復正常活動。

可是PRP的保護期並不長，才過半年腰背再次劇烈急性疼痛。這次到神經科看診，醫師對疼痛部位、性質、嚴重程度評估後，採用從腰椎硬脊膜外低劑量類固醇治療，這是一種緩解脊椎神經疼痛的方法，以達到消炎、止痛、神經調控的效果。接受類固醇注射後，疼痛立即減緩恢復正常。

我有「類固醇恐懼症」，醫師說類固醇的劑量非常低，合理地使用類固醇，是治療發炎及自體免疫疾病的首選藥物。

伸展運動 保護脊椎健康

很多腰背痛患者長期穿戴腰部護具，不但造成腹部核心肌群弱化，也無法減緩坐骨神經疼痛。醫師指導幾個伸展動作，目的在使腹肌緊縮、伸展下背，增加肌肉群之活動。選擇適合自己的運動，透過簡單的伸展運動、改善不良姿勢，保護脊椎的健康。

下背痛，我看過骨科、復健科、神經內外科、疼痛科等門診尋求治療。心裡很徬徨，下次腰背疼痛時，要如何選擇，打PRP增生療法還是類固醇治療?

伸展運動 背痛 腎臟 腹肌 膝關節 醫師 關節炎 類固醇

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常常偏頭痛，止痛藥可以一直吃嗎？頭痛到什麼程度需就醫？

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