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自由潛水無照帶客 觀光署修法重罰

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
許多民眾到外島旅遊時，皆會參加當地水肺或自由潛水課程。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
許多民眾到外島旅遊時，皆會參加當地水肺或自由潛水課程。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照

近年自由潛水活動蔚為風潮，交通部觀光署配合相關條文預告修正「發展觀光條例裁罰標準」，明確規定若未持教練證明帶客最高可開罰廿萬元。台灣自由潛水發展協會認為，近年太多新興水域活動興起，但是國家水域政策無法與時俱進，應通盤檢討。此外，我國水域管理單位破碎化，恐還是有很多灰色地帶。

交通部修正「水域遊憩活動管理辦法」，在潛水活動新增「自由潛水」態樣，規範帶客從事水肺潛水或自由潛水活動者，應持有國內或國外潛水機構的合格潛水教練能力證明，其中自由潛水每人每次以指導四人為限，若有符合規定的助教則可增加到六人。發展觀光條例近日配合修正裁罰依據，若違反規定可處五萬至廿萬元罰鍰。

此外，從事自由潛水活動者應設置潛水活動旗幟，並攜帶潛水標位浮標或浮力袋、自潛浮台等其他浮力配備，違者依是否具營利行為，可分別處三萬元或七萬元罰鍰。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥表示，近年自由潛水在台發展興盛，保守估計已有約十萬人左右從事相關活動，確實可能衍生一些違規教學、安全疑慮，應適時納管。

不過吳秉宥也說，水域活動樣態愈來愈多，除了自由潛水外，還有商業拍攝、穿戴美人魚尾巴的潛水活動等都還未納管，若國家政策無法與時俱進，就會產生不少漏洞。

吳秉宥表示，我國水域活動範圍廣泛，但許多地區不受「水域遊憩活動管理辦法」規範，像是基隆市政府潮境保育區是以漁業法畫設、小琉球自然人文生態景觀區又是不同法規，主管機關不同，導致水域活動管理破碎化，國家水域政策應該通盤檢討。

交通部 小琉球 教練 觀光署

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