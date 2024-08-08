國際生活藝術組織推跨國培訓 邀藝文工作者練功
國際生活藝術組織台灣辦事處成立6年，長期推動台灣與東南亞藝文交流，即日起開放亞洲藝文工作者報名「情緒急救包」培訓課及「藝術實務工作倫理」工作坊，以因應工作挑戰。
國際生活藝術組織台灣辦事處（LAI TaiwanOffice）今天發布新聞稿表示，觀察到許多藝術工作者需經常與受到不同事件衝擊的社群一起工作，讓藝術工作者需要學習如何陪伴與支持情緒受到衝擊的合作對象，且不管在藝術專業領域內的工作，或是參與社會議題的藝術工作，都需考量許多倫理面向。
「情緒急救包」（Psychological First Aid）培訓課程及「藝術實務工作倫理」（Ethical Dilemmas in ArtsPractice）工作坊，便因此而生。LAI Taiwan Office表示，這是來自於許多亞洲藝文工作者在實務工作中的反省和需求，盼能透過2個計畫回應藝文工作者進階學習需求。
2個主題課程均採線上方式辦理，讓藝文工作者可不受限地點進行跨國學習，並與來自不同亞洲國家的同儕交流，共同學習與討論在實務工作中的技能和方法，同時拓展交際，成為跨國藝文實戰知識領域的一分子。
「情緒急救包」培訓課程報名截止日至21日；「藝術實務工作倫理」工作坊截止日至28日。
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