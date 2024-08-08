彰基兒童醫院研究 氣喘兒染疫恐合併焦慮和憂鬱等症狀

新冠肺炎疫情起起伏伏，根據彰化基督教醫院兒童醫院兩位主任最近發表在國際權威期刊的研究顯示，氣喘兒感染新冠肺炎後，會合併出現焦慮和憂鬱等症狀，必須得到專業幫助與家庭、學校的關注，確保他們在感染後，得到全方位的康復和支持。

彰化基督教醫院兒童醫院兒童過敏免疫科主任蔡易晉與兒童發展中心主任張通銘，最近發表在國際兒童過敏免疫的權威醫學期刊「兒科過敏和免疫學」的研究顯示：「在新冠病毒感染後，氣喘病童的氣喘控制情況，與兒童心理焦慮和憂鬱之間存在顯著的相關性。」

彰基兒醫院長陳家玉表示，蔡易晉主任照顧著氣喘孩童的健康，也很努力的把照顧的結果寫成論文，發表全世界兒童氣喘免疫雜誌，結合新冠期間氣喘孩童的一些情緒反應的問題，也結合彰基兒醫兒童發展中心做很好的研究。

據蔡易晉與張通銘二位主任研究發現，在收治的520名氣喘病童中，分別不同比例的焦慮．恐慌、恐懼、 症狀，憂鬱等症狀，在確診新冠病毒感染後，在焦慮和憂鬱測量問卷的嚴重度顯著增加，尤其是在氣喘控制不佳的病童中，焦慮和憂鬱測量值最高值。

蔡易晉表示，研究結果強調了醫療專業人員需要密切監測氣喘兒童的氣喘控制情況，並及時提供適當的心理支持，以防止在持續的新冠大流行期間，出現更高的心理健康問題風險。家長和照護者也需關注孩子的心理健康狀況，並尋求專業幫助，確保他們在感染後得到全方位的康復和支持。

這項研究呼籲，對於氣喘兒童，尤其是在面臨新冠疫情的挑戰時，良好的氣喘控制至關重要。通過有效的氣喘管理，不僅可以減少氣喘發作的頻率和嚴重程度，還能幫助減少兒童在疫情期間的焦慮和憂鬱風險。

張通銘表示，遇到氣喘合併有新冠感染的個案，研究發現這些個案是容易有情緒上受影響，包含容易憂鬱、焦慮，除須接受專業的醫療諮詢外，也希望學校端能夠安排一些輔導老師的協助，最重要是家庭端的支持，讓孩子能夠走過這段比較痛苦的日子。

彰基兒童醫院並安排葉姓患者現身說法，他從國小三年級就在蔡易晉門診追蹤的氣喘患者，他說，在課業壓力與新冠疫情流行期確診期心理焦慮下，依然配合彰基兒童氣喘照護團隊定期追蹤氣喘控制，除氣喘症狀完全控制且肺功能改善，並在今年順利考上醫學系。