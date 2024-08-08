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從中港台到俄烏戰 日作家60圖解讀地緣政治

中央社／ 台北8日電

國際局勢迅速變化，地緣政治成為新顯學，日本暢銷作家池上彰出版「地緣政治輕鬆讀」，以60張圖帶民眾了解地緣政治，中文版近期在台發行。

根據明白文化發布新聞稿，池上彰在書中特別分析俄羅斯久攻烏克蘭不下的原因，並非歐、美、日經濟制裁發揮了即時效果，而是俄羅斯軍隊缺乏半導體，才會陷入戰爭泥淖。

池上彰也分析中國鎮壓香港在地緣政治學上的意義，他從英國殖民時代說起，到中英談判、主權移交、一國兩制、香港國安法、逃犯條例、美國取消香港優惠待遇、港人出逃，再到藉由香港布局統一台灣的計畫等，讓讀者瞭解為何中國非拿回香港這隻「下金蛋的鵝」，卻又在不到25年的時間內親手宰殺金鵝。

此外，對於朝鮮半島核導彈情勢，日本全力補足1兆日圓防衛經費缺口，池上彰斷言單靠日、美、韓3國並無法守護東亞安全，中國海軍早已在澳洲周邊海域出沒，並於美國缺席的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）中掌握確實主導權，讓印太地區地緣政治與地緣經濟無法脫鉤處理。

根據新聞稿，池上彰在日本擁有「全民啟蒙師」美譽，曾以「我們為什麼要讀書？為什麼要工作？」創下10萬冊暢銷紀錄，1950年生於日本長野縣松本市，慶應義塾大學經濟學部畢業後，進入NHK擔任記者。

池上彰1994年4月起連續11年在「兒童週刊新聞」節目內擔任「父親」角色而聞名。池上彰的著作深入淺出，引領話題，吸引名城大學、東京工業大學等11所大學爭相聘請他任教。

「地緣政治輕鬆讀」分「陸海雙權的糾葛」、「俄羅斯入侵烏克蘭」、「中美勢力之爭」、「中國鎮壓香港」、「日本安全防衛」5章節，並且穿插「聯邦」、「英國」、「中東」、「非洲」、「北極海」5個專欄，以國際時勢穿針引線，讓地緣政治學輕鬆易讀。

日本 香港

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