拉美15藝術家特展 在台找到「第二個家」

「瓜地馬拉暨在台拉美藝術人特展－我們第二個家」8月2日至11日登場。中美洲經貿辦事處指出，今年有15位藝術家、85件作品參展，以藝術創作詮釋象徵「家」的作品，傳遞對台灣這「第二個家」的深厚情感。

中美洲經貿辦事處發布新聞稿出，「瓜地馬拉暨在台拉美藝術人特展－我們第二個家」6日舉行開幕儀式，瓜地馬拉外交部次長歐洛斯柯（Julio Orozco，另譯：歐洛斯克）、文化部次長李靜慧、外交部拉美司司長鄭力城、瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar PadillaLam）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧與各國駐台使節出席剪綵。

中美洲經貿辦事處表示，「瓜地馬拉暨在台拉美藝術人特展－我們第二個家」匯聚在台灣學習藝術的拉丁美洲學生，以及在台創作的專業藝術家，融合家鄉與台灣多元文化，以藝術創作詮釋象徵「家」的作品，傳遞對台灣這「第二個家」的深厚情感。

中美洲經貿辦事處提及，今年有2名藝術家自瓜地馬拉遠道而來，作品描繪瓜國及台灣人民的團結精神。藝術家樂瑪翊（Maria Ines Lacayo Henry）展出作品「兒童色彩」系列作品（Niño Color series），超越台灣與瓜地馬拉的地理界限，透過兒時對家園的情感認同，探索出內心的歸屬感。

中美洲經貿辦事處說明，另一名瓜地馬拉藝術家卡谷（Guillermo Cantón）以抽象作品著稱，他的作品曾在紐約、阿布達比和杜拜等城市展出，並因藝術貢獻而獲得如瓜地馬拉外交部等知名機構表揚。

中美洲經貿辦事處表示，今年再次受邀參與的陳國華爵士鼓&拉丁打擊「Taiwan Latin Smash LatinOrchestra」樂團，將融合騷莎（Salsa）和台灣文化元素，重新編排瓜地馬拉民謠「榭菈槴的月亮」（Lunade Xelajú），週末時段樂團也將與瓜地馬拉、貝里斯及台灣藝術表演者一同演出。

「瓜地馬拉暨在台拉美藝術人特展－我們第二個家」特展，自2日至11日在台北中正紀念堂一樓藝廊免費開放參觀，展出包括繪畫、攝影、影像藝術、舞蹈和拼貼畫在內的85件當代藝術作品。