各地降雨多！下周擬發展熱帶系統 九州海嘯對台影響曝

未來1周各地降雨多，尤其中南部要慎防大雨。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明後兩天持續受低壓帶影響，加上西南風，尤其中南部雨勢增加，持續到下周一降雨時間才會縮短，但下周四水氣又增多；颱風部分，下周三四有機會發展出較強熱帶系統，但對台灣沒有直接影響。

根據氣象署官網，今天最高溫位於台東縣石寧山37.2度，其次為彰化縣溪湖36.9度，花蓮縣光復也出現36.2度高溫。氣象署提醒明天中午前後，花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、桃園市、台東縣為黃色燈號。

黃恩鴻表示，未來1周溫度變化不大，北部、東北部高溫約33至35度，尤其大台北、東北部山區，周五至周日期間感受悶熱，有機會達到36度以上高溫；中南部地區則因降雨，高溫相對低一點約32至34度。

降雨部分，黃恩鴻說明，未來1周天氣仍受到大低壓帶環境影響，天氣不穩定且水氣多，特別是明後2天（9、10日），直接受低壓帶影響，加上西南風增強，中南部雨勢將會增加，整天不限於午後都有短暫陣雨，尤其清晨至上午雨勢較為明顯，中南部有短延時豪雨。

其他地區如北部、東半部屬多雲時晴、午後局部雷陣雨的天氣型態，但北部、宜蘭花蓮山區，午後有局部大雨發生。

周日至下周一（11、12日）低氣壓東移，台灣環境仍吹西南風，但有稍微減弱，降雨的雨區主要仍在中南部，但時間縮短，只剩清晨至上午有局部短暫陣雨；白天其他地區多雲，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。黃恩鴻提醒，中南部及午後各山區慎防大雨。

下周二、三（13、14日）西南風逐漸減弱，但台灣環境附近水氣仍多，各地多雲，清晨至上午，西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率。

黃恩鴻指出，13、14日降雨情況相比前兩天較為緩和，但下周四（15日）水氣再增多，各地多雲，北部、南部有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，整體來說，未來1周降雨算多，沒有哪天明顯減少。

颱風部分，瑪莉亞颱風強度有拉強、結構發展不錯，可能發展成中颱下限，但朝北北東日本方向前進，因此對台灣沒有影響；未來日本南方仍處大低壓地區，下周三四有機會發展出較強的熱帶系統，但未來變化大，發展位置也不確定，就算有發展，也會隨著大低氣壓環流，往東、往北朝著日本方向前進機率高，因此對台灣沒有直接影響。

另外，日本宮崎縣東側海域當地時間8日下午4時43分發生規模6.9地震，地震規模不久後上修至7.1，日本氣象廳發布的海嘯警報從一開始的宮崎縣及高知縣，擴大到大分縣、鹿兒島縣和愛知縣，海象高度預估約1公尺。黃恩鴻說，海嘯高度預估約1公尺，到沖繩約0.2公尺，對台灣幾乎沒什麼影響，國人不用擔憂。