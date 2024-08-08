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劉世芳：與交通部協力 9月底前改善400處危險路口

中央社／ 台北8日電
內政部長劉世芳。中央社
內政部長劉世芳。中央社

內政部長劉世芳今天表示，9月底前將與交通部協力完成400處危險路口改善、「行人交通安全設施條例」配套子法預計10月實施，加速改善行人交通及校園周邊環境，邁向2050年行人零死亡目標。

內政部部務會報今天安排國土管理署報告「行人安全暨校園周邊」執行成果及後續推動規畫。

國土署副署長徐燕興在會後記者會指出，民國111年底行政院核定「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」，由內政部及交通部分別編列新台幣41.5億元及3.5億元。內政部已協助地方政府完成206處校園及308處路口改善校園周邊學童通行安全，預計今年將再完成200處校園及100處路口改善。

徐燕興說明，配合行人交通安全設施條例制定，同步執行「永續提升人行安全計畫」113年到116年的4年期計畫，總經費400億元，由內政部及交通部分別匡列260億元及140億元。

徐燕興表示，將補助地方政府辦理路口行人安全設施改善、改善人行道、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、減少路側障礙物、提升非號誌化路口安全及碰撞構圖系統開發等項目。

徐燕興指出，「永續提升人行安全計畫」部分，截至7月底已核定204案、核定中央補助約35億元；第2次提案在7月31日截止，地方政府共提報279案、申請總經費約61.3億元，預計9月上旬召開審查會議。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳在會中裁示，各年齡層的行人都該享有平整、順暢、安全的通行環境，必須從法治、工程、民眾參與等面向多管齊下，邁向2030年達成減少行人死亡率50%，2050年達成「行人零死亡」願景。

劉世芳解釋，今年內政部與相關部會及縣市政府執行重點工作，包括9月底前與交通部協力完成400處危險路口改善、「行人交通安全設施條例」配套子法預計10月1日實施，持續推動各項執行計畫，加速改善行人交通及校園周邊通學環境，落實各類族群通行權益的保障，強化人車安全保護。

劉世芳指出，新北市板橋區忠孝國中周圍人行及通學環境改善工程，增加庇護島、路口人行道擴大及增設安全停等空間及綠底行穿線等措施，明顯提升用路人安全保障。國土署要把優良案例及工程改造經驗分享給更多縣市及民眾知道，讓改善措施能發揮效益。

劉世芳表示，人行安全路網的串聯以及洗刷台灣是「行人地獄」惡名，必須透過中央、地方與民眾共同合作，才能使通行環境建置更加完善，有效保障行人通行安全及落實用路人互相尊重。

人行道 校園 行人地獄

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