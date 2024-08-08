米餅鎘超標業者喊冤 消基會：僅就檢驗結果說明

消基會日前指郭老師寶寶米餅被檢出鎘超標，此品牌自清自主送驗或北市衛生局抽驗都符標準。消基會今天表示，同批號送檢也可能有不同結果，已將業者送檢資料放官網給大眾參閱。

消費者文教基金會7月時曾召開記者會，針對國內嬰幼兒可食米製品調查，將不同品牌的米餅送檢驗機構檢測，其中「（郭老師）寶寶米餅-糙米（濁水米）」被檢出鎘超過限量標。

郭老師寶寶米餅近日喊冤指出，自主送驗檢測同口味、同批號米餅給衛福部公告認可的實驗室台灣檢驗科技股份有限公司，重金屬檢驗結果皆符合標準，且台北市衛生局也於7月9日抽驗同一產品，檢驗結果都符合標準。

郭老師寶寶米餅也質疑，消基會委託檢測的單位，不是經衛福部公告「嬰幼兒食品中重金屬檢驗方法」認證項目的實驗室，認為檢定方法公正性存疑。

對此，消基會董事長吳榮達告訴中央社記者，消基會委託的檢驗機構是合法認證的檢驗機構，且經常受委託，郭老師品牌也有多項商品送至此檢驗機構送檢。

吳榮達說，消基會當時開記者會說明檢驗結果，是以檢驗公司當時提供的數據來做說明，不同的時間點，即便是同一批商品送檢會有不同結果是有可能的。

吳榮達表示，郭老師寶寶米餅也有提供後續自主送驗的檢測資料給消基會，這些資料包含消基會送檢的檢驗機構，提供的數據都是沒有超標，消基會也已經將台北市衛生局的抽驗說明函文刊登在消基會官網給大眾參閱。