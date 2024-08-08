亞太永續博覽會全聯首登場 展區參與互動送小農產品、限定版老鷹紅豆銅鑼燒
2024亞太永續博覽會與亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮8日於台北世貿一館盛大展開，全聯首次參與盛會，以「農業再生之夢」為主軸，展出「小農經濟學、生態農作、科技農畜、平價有機、裸賣減塑」五大主題，分享實踐永續理念的在地經驗。7月以「生態公園 築夢大安」獲得2024第二屆TWBA台灣生物多樣性營利事業組銅級的殊榮後，全聯此次再拿下兩項台灣永續行動獎，分別為SDG02「捐助到培力 從全聯開始」金級、SDG04「一校一傳藝 傳承永續」銀級，展現全聯在ESG議題中全方位深耕的成果。
全聯表示，近年來生物多樣性的消失是全球關注的議題，10年前在全聯董事長林敏雄的號召下，成立大安森林公園之友基金會，透過科學且友善生態的方式，在大安森林公園迎來保育類動物鳳頭蒼鷹，甚至成為全世界第一個成功在城市裡面復育螢火蟲的基地，加上結合環境教育，符合聯合國永續發展目標SDG4優質教育、SDG15保護陸域生態系。
這次台灣永續行動獎獲得的獎項則反映出全聯在不同層面的成就，於「社會共融」面向也備受肯定，全聯慶祥慈善事業基金會透過「醫護物資類」、「實物銀行類」、「身心障礙及婦女服務類」，並結合母企業全聯的資源，幫助弱勢族群創造翻轉生命的機會，打造捐助到培力的獨特服務，榮獲金級。
全聯善美的文化藝術基金會則致力於善盡傳承、創新、永續的企業社會責任，發展一校一傳藝行動方案，從小學的向下啟蒙，發展到大專院校合作的扎根育成，再透過社區大學之社教體系達到永續實踐，讓傳統藝術在現代文化中發展出新生命，獲得銀級肯定。
即日起至8月10日展覽期間全聯展區（F08）天天都有精彩活動，每日13:00、15:00「小農講堂」邀集6位來自台灣各地的天菜小農輪番上陣，農友林浩平、吳宗翰、謝汶勳、盧怡婷、六甲田莊鮮乳總經理黃孝安、鮮乳坊通路經理顏君珊，與民眾分享無毒栽種玉米筍、正港香辣的大蒜、保育珍稀諸羅樹蛙的綠竹筍、有機木耳、星級鮮乳以及牧場永續管理的故事，參與有獎徵答，還有機會獲得限量小農新鮮產品、周邊商品等好禮，邀請民眾一起支持綠色消費。
另外，展覽期間每天下午2點都會有福利熊帶著水果探險隊們到全聯展區與民眾近距離互動，邀請爸爸媽媽、大小朋友可以趁著暑假一同探索全聯農業再生之夢，參與有獎徵答即有機會獲得福利熊資料夾。於現場完成「永續樹」任務，還可把限定版福利熊老鷹紅豆銅鑼燒帶回家（每日限量600個，送完為止）。
不僅如此，若想對全聯永續議題有更深入的了解，8月9日13:00～13:30於永續沙龍特別舉辦「找回都會螢光」講座，由大安森林公園之友基金會分享螢火蟲重返台北都市的動人奇蹟故事；緊接著14:00～14:30則由全聯行銷部協理劉鴻徵邀您一起體驗一場「全聯農業再生之夢」。
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