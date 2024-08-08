亞太永續博覽會全聯首登場 展區參與互動送小農產品、限定版老鷹紅豆銅鑼燒

2024亞太永續博覽會與亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮8日於台北世貿一館盛大展開，全聯首次參與盛會，以「農業再生之夢」為主軸，展出「小農經濟學、生態農作、科技農畜、平價有機、裸賣減塑」五大主題，分享實踐永續理念的在地經驗。7月以「生態公園 築夢大安」獲得2024第二屆TWBA台灣生物多樣性營利事業組銅級的殊榮後，全聯此次再拿下兩項台灣永續行動獎，分別為SDG02「捐助到培力 從全聯開始」金級、SDG04「一校一傳藝 傳承永續」銀級，展現全聯在ESG議題中全方位深耕的成果。

全聯表示，近年來生物多樣性的消失是全球關注的議題，10年前在全聯董事長林敏雄的號召下，成立大安森林公園之友基金會，透過科學且友善生態的方式，在大安森林公園迎來保育類動物鳳頭蒼鷹，甚至成為全世界第一個成功在城市裡面復育螢火蟲的基地，加上結合環境教育，符合聯合國永續發展目標SDG4優質教育、SDG15保護陸域生態系。

這次台灣永續行動獎獲得的獎項則反映出全聯在不同層面的成就，於「社會共融」面向也備受肯定，全聯慶祥慈善事業基金會透過「醫護物資類」、「實物銀行類」、「身心障礙及婦女服務類」，並結合母企業全聯的資源，幫助弱勢族群創造翻轉生命的機會，打造捐助到培力的獨特服務，榮獲金級。

全聯善美的文化藝術基金會則致力於善盡傳承、創新、永續的企業社會責任，發展一校一傳藝行動方案，從小學的向下啟蒙，發展到大專院校合作的扎根育成，再透過社區大學之社教體系達到永續實踐，讓傳統藝術在現代文化中發展出新生命，獲得銀級肯定。

即日起至8月10日展覽期間全聯展區（F08）天天都有精彩活動，每日13:00、15:00「小農講堂」邀集6位來自台灣各地的天菜小農輪番上陣，農友林浩平、吳宗翰、謝汶勳、盧怡婷、六甲田莊鮮乳總經理黃孝安、鮮乳坊通路經理顏君珊，與民眾分享無毒栽種玉米筍、正港香辣的大蒜、保育珍稀諸羅樹蛙的綠竹筍、有機木耳、星級鮮乳以及牧場永續管理的故事，參與有獎徵答，還有機會獲得限量小農新鮮產品、周邊商品等好禮，邀請民眾一起支持綠色消費。

另外，展覽期間每天下午2點都會有福利熊帶著水果探險隊們到全聯展區與民眾近距離互動，邀請爸爸媽媽、大小朋友可以趁著暑假一同探索全聯農業再生之夢，參與有獎徵答即有機會獲得福利熊資料夾。於現場完成「永續樹」任務，還可把限定版福利熊老鷹紅豆銅鑼燒帶回家（每日限量600個，送完為止）。