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廣體機平均旅客油耗大不同 787比777少28%

中央社／ 台北8日電

「2024亞太永續博覽會」今天起在台北世貿一館展出3天，長榮航空是唯一參展的航空業者，介紹飛航節油策略及機上環保備品，例如旅客搭787比777的油耗就少了約28%。

長榮航空發布新聞稿，這次參展以「地球永續，根植台灣–綠旅行、綠運輸」為主軸，透過展出飛航節油策略及機上環保備品，傳達長榮航空的永續願景與淨零行動方案。

長榮航空以靜態方式特別介紹各機型單位座位及飛行距離油耗，也就是飛行中每名旅客每公里所消耗的油量，長榮航空較早購買的777-300ER客機為0.045公斤，後來引進的787客機是0.032公斤，每名旅客搭787比搭777的每公里油耗少了0.013公斤、約28%。

另外，長榮航空早期使用並已於2019年6月全部除役的747客機，每名旅客每公里的油耗量為0.054公斤，比787客機多了約40%。

長榮航空說，787使用更輕的複合材料，先進的動力學技術及飛機系統，並配置性能較高的發動機，比以往客機減少更多油耗及排碳。

長榮航空說，除持續引進節能環保客機外，也透過推出E-library將機上報紙雜誌電子化、採用新型輕量化行李櫃等，更持續規劃使用永續航空燃油（SAF），相較傳統航空燃油可有效減少高達80%以上的生命週期二氧化碳排放。

長榮航空也在現場展示機上的環保備品，其中澳洲知名品牌的牙刷套組，牙柄及刷蓋是麥桿壓碎加入PP（聚炳烯）製成，外包裝採牛皮紙材質，減少一次性的塑膠使用；其他環保備品，還有無標籤礦泉水、回收寶特瓶製成的環保毛毯等。

永續 長榮

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