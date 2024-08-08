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看完奧運想開「動」 醫提醒循序漸進搭配肌力訓練

中央社／ 台北8日電

羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋在巴黎奧運奪金連霸，再度引發國內運動旋風。醫師提醒，若久未訓練又有肥胖狀況，建議可從快走或游泳開始，循序漸進，並搭配肌力訓練。

王齊麟與李洋在巴黎奧運羽球男雙金牌賽擊敗中國組合，由於王齊麟為台北市選手，市府各局處推出優惠慶祝，其中12區運動中心健身房及游泳池6日至12日入場免費，吸引不少民眾準備加入運動行列。

台中榮總教學部師資培育科主任、小兒腸胃科醫師蕭敦仁告訴中央社記者，若已經太久沒運動，有過度肥胖情況，突然進行強烈運動，例如一下子跑好幾公里、跑到上氣不接下氣，恐造成心肺功能與膝關節負擔過重，易致肌肉拉傷、突然心律不整，甚至可能造成心臟病發，因此並不建議做激烈運動。

蕭敦仁建議，可透過健走方式開始運動，因為不用跑動，對膝關節傷害很小，但最好要走到有點流汗、有點喘，才可達到運動目標；此外，近期天氣熱，因此也要注意，不要在大太陽下做這件事，並且要注意水分、電解質補充，避免失水過多造成中暑。

若水性好，蕭敦仁說，游泳永遠是很好選擇；可以自行視能力選擇游快或游慢，且可達到很好肺活量訓練，長期下來對多數人都可達到很好鍛鍊效果。

「重點是要循序漸進，以免對身體造成傷害」，蕭敦仁說，健行、登山、打球這些看起來很司空見慣的運動方式，都還是要確認自己身體是否健康，對於過度肥胖、身體已不太健康的人來說，反而可能是風險。

台大醫院副院長、家醫科主治醫師黃國晉提醒，若太久沒運動、脂肪量多，除有氧運動外，也要搭配每週2次肌力訓練，以把脂肪轉換成肌肉。

黃國晉說明肌力訓練重點，除了上肢手臂、下肢大小腿，腰、背也要注意，若是在家訓練，可以利用啞鈴訓練上臂、半蹲訓練下肢，看電視之餘，也可坐在沙發上抬腿訓練下肢、仰臥起坐訓練腰部；此外，也可去健身中心做重量訓練，不過因為相關器械使用較專業，建議找專門教練協助，以免受傷。

巴黎奧運 運動 醫師

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