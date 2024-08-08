跨國同婚重大進展！兩岸伴侶勝訴 移民署應進行結婚面談

兩岸同性伴侶Ryan、Righ2019年在美國結婚後，中國籍配偶Righ於隔年申請來台團聚，卻因移民署拒絕依法進行結婚面談而受阻。台灣伴侶權益推動聯盟為此組成義務律師團協助提起訴願、訴訟，前後歷經4年，台北高等行政法院於今判決Righ一部勝訴，移民署應依判決結果對Righ進行結婚面談。

Ryan與Righ是男同志伴侶，台灣同婚法制化後，Ryan、Righ原以為可以在台結婚，但很快就發現兩岸同婚被排除在外。伴盟解釋，中台配偶如要在台辦理結婚登記，必須先在中國結婚，持中國結婚證明申請台灣移民署進行結婚面談，通過後才能在台登記結婚。但中國政府迄今仍未將同婚法制化，Ryan、Righ不可能提出在中國締結同性婚姻的證明，也就無法啟動結婚面談，無法在台結婚。

伴盟指出，上述兩岸同婚困境，其實只是結婚面談程序的問題，陸委會早在2020年函釋指出，在既有台灣地區與大陸地區人民關係條例上，中台同性伴侶結合已有法制基礎，所欠缺者只是結婚面談配套制定，但陸委會卻遲遲不肯處理此問題，導致中台同性伴侶一直被拒於台灣同婚秩序大門之外。

之後，Ryan、Righ前往美國結婚，再以美國結婚證明申請來台團聚，仍被我國移民署拒絕。Righ依法提起訴願、行政訴訟，台北高等行政法院於2022年4月間判決Righ一部勝訴，認為Ryan、Righ既已提出美國結婚證明，移民署就應該在承認美國結婚證明之前提下，審查Ryan、Righ婚姻真實性與國安因素，再決定是否核准Righ來台團聚的申請。

然而，移民署以「不確定兩人婚姻關係該適用何種法規」為託辭，再次拒絕Righ團聚申請。Ryan、Righ堅持繼續訴訟爭取權利，相較於上一次判決，法院雖仍未命移民署提供Righ團聚簽證，但在判決主文中，已更加明白要求移民署應判決讓Righ進行結婚面談與相關入台審查。

伴盟肯定臺北高等行政法院在審理過程中，清楚指出行政單位未提供Righ婚姻面談的違法性，也期待移民署能遵循法院判決，別再讓Ryan與Righ的結婚之路像是一場莫名的障礙賽。

伴盟表示，今日兩岸同性伴侶要求來台團聚案已經取得實質勝訴，只待移民署遵循法院判決意旨，提供當事人結婚面談與實質審查當事人婚姻真實性，兩人就有望在台進行婚姻登記。Ryan聽判後充滿期待，他相信台灣是法治國家， 移民署只要能遵循判決，他和Righ結婚的夢想就能實現了。