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長榮航空參展亞太永續博覽會 現場抽亞洲不限航點機票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空首度參展「2024亞太永續博覽會」，期許透過展覽展現公司永續的經營理念及品牌價值。圖／長榮航空提供
長榮航空首度參展「2024亞太永續博覽會」，期許透過展覽展現公司永續的經營理念及品牌價值。圖／長榮航空提供

台灣永續能源研究基金會舉辦「2024亞太永續博覽會」即日起至10日在台北世貿一館登場，長榮航空以「地球永續，根植台灣–綠旅行、綠運輸」為主軸，透過展出飛航節油策略及機上環保備品，傳達長榮航空的永續願景與淨零行動方案，現場也提供3張亞洲不限航點經濟艙機票抽獎。

長榮航空表示，在此次展覽中，除了採用多媒體播放ESG相關作為的影片外，也以靜態方式介紹航空產業淨零碳排的目標、永續燃油、各機型單位座位及飛行距離油耗等知識；此外，也展示小麥稈牙刷、evian無標籤礦泉水、回收寶特瓶製成的環保毛毯等多項機上用品。

長榮航空指出，公司積極推行各項節油措施，持續引進節能環保的波音787客機、推出E-library將機上報紙雜誌電子化、採用新型輕量化行李櫃等，更持續規劃使用永續航空燃油（SAF），相較傳統航空燃油可有效減少高達80%以上的生命週期二氧化碳排放；另也推出「綠旅行」及「綠運輸」專案計劃，盼透過SAF共同達成減碳目標。

長榮航空表示，公司攜手利害關係人推動永續行動方案，獲得標普全球2024永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook 2024）ESG評分前5%，並連續9年獲得SKYTRAX五星級航空的認證殊榮，盼藉由「2024亞太永續博覽會」展現永續經營理念。

永續 淨零 長榮

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