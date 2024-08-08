擔心雄風不再？攝護腺肥大怎治療 醫師吐解方

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今天8月8日父親節，當爸爸的除要煩惱妻兒及家計外，更要擔心自己的健康，尤其是年齡較高的爸爸，常見的泌尿系統疾病和攝護腺肥大問題，醫師認為，若是藥物無法控制，建議手術是最有效的治療方式，而且不會影響勃起和高潮，請爸爸們不用擔心。

彰化秀傳醫院今天父親節在南平大樓舉辦「需要知道的秘密：爸爸的健康護航指南」講座，邀請兩位泌尿科專科醫師王志仁、温晨越醫師，講解男性長者常見的泌尿系統疾病和攝護腺肥大治療與預防，並接受民眾的提問。

王志仁分享一位73歲洪阿伯的故事，他長期受解尿不順的困擾，即使服用多種藥物，症狀依然未能改善，夜間頻繁起來上廁所，嚴重影響生活品質，經過詳細檢查和評估，發現攝護腺明顯肥大，是導致解尿困難的主因。

面對藥物無法控制的情況，王志仁建議手術是最有效的治療方法。王志仁說，傳統電燒攝護腺刮除術是通過刮除組織來緩解尿路阻塞，然而這種手術的恢復期較長，較可能會出現一些併發症，如出血、感染等，至於雷射攝護腺切除術是利用雷射技術精確地切除攝護腺組織，優點在於出血量少、恢復時間短，術後疼痛較輕微，且併發症的風險較低。

王志仁指出，洪阿伯後來選擇雷射攝護腺切除術，術後恢復良好，生活品質有了明顯改善，不再頻尿，夜間也能安穩地睡覺。現場有民眾詢問攝護腺肥大或接受手術後，會影響性功能嗎？王志仁強調，會逆行性射精，但不會影響勃起和高潮，請大家不用擔心。

温晨越醫師也表示，平常對於攝護腺的保養，應避免攝取紅肉、菸和酒，要多攝取富含纖維的食物，如南瓜子、茄紅素和富含異黃酮類食物，如黃豆、納豆等，此外，多喝水、保持規律的運動習慣，對於整體健康和泌尿系統的維護也是非常重要的。