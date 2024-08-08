好萊塢影星高登李維首來台 讚台民主引人注目

好萊塢影星喬瑟夫高登李維以「戀夏500日」、「全面啟動」等電影聞名全球，他今天出席亞洲區塊鏈高峰會，一登台就說「這是我第一次來到台灣這個國家」，並稱讚台灣民主相當引人注目（striking）。

喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）今天以創作者協作平台HitRecord創辦人身分，出席亞洲區塊鏈高峰會（ABS）主持Plurality Summit Day活動，分享他推廣的「多元宇宙」（Plurality）概念。與談者包括前數發部長唐鳳、以太坊（Ethereum）創辦人布特林（Vitalik Buterin）、經濟學教授魏爾（Glen Weyl）。

高登李維2020年曾在臉書（Facebook）貼文稱讚台灣防疫成果，也在臉書專頁啟動名為「台灣面孔」（Faces of Taiwan）企畫，徵求台灣人民臉孔的代表照，並配上一幅「台北橋機車瀑布」壯觀畫面照片。

高登李維今天活動一登台就提到，「這是我第一次來到台灣這個國家」（It is my first time in thiscountry.），和家人待了幾天，很享受在這裡的時間。接著他談到民主制度、多元數位內容和創意合作等議題。

他表示，民主制度具有多元象徵，有不同的聲音和觀點，必須找到中間的重疊區域。對他而言，台灣民主相當引人注目（Taiwanese democracy is reallystriking）。

高登李維指出，美國正在經歷一個低參與度的民主社會，每當選舉到來，他會懷疑自己是否有資格決定國家的未來，同時也好奇台灣民主制度如何運作。

唐鳳回應，她擔任數發部長時，政府提供一個公民倡議平台，其中一些最有影響力的請願，例如禁止在珍珠奶茶外賣使用塑膠吸管等，都是由未滿18歲的民眾發起，不僅是因為政府的努力，也是公民社會發展的成果。

高登李維也問到對美國TikTok禁令的看法，唐鳳表示，她最近加入非營利組織Project Liberty Institute（PLI），這個組織計劃透過全民競標方式買下TikTok，將TikTok轉移到數位開源平台，打造一個更積極的社群網路。