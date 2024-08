好萊塢影星高登李維首來台 讚台民主引人注目

好萊塢影星喬瑟夫高登李維以「戀夏500日」、「全面啟動」等電影聞名全球,他今天出席亞洲區塊鏈高峰會,一登台就說「這是我第一次來到台灣這個國家」,並稱讚台灣民主相當引人注目(striking)。

喬瑟夫高登李維(Joseph Gordon-Levitt)今天以創作者協作平台HitRecord創辦人身分,出席亞洲區塊鏈高峰會(ABS)主持Plurality Summit Day活動,分享他推廣的「多元宇宙」(Plurality)概念。與談者包括前數發部長唐鳳、以太坊(Ethereum)創辦人布特林(Vitalik Buterin)、經濟學教授魏爾(Glen Weyl)。

高登李維2020年曾在臉書(Facebook)貼文稱讚台灣防疫成果,也在臉書專頁啟動名為「台灣面孔」(Faces of Taiwan)企畫,徵求台灣人民臉孔的代表照,並配上一幅「台北橋機車瀑布」壯觀畫面照片。

高登李維今天活動一登台就提到,「這是我第一次來到台灣這個國家」(It is my first time in thiscountry.),和家人待了幾天,很享受在這裡的時間。接著他談到民主制度、多元數位內容和創意合作等議題。

他表示,民主制度具有多元象徵,有不同的聲音和觀點,必須找到中間的重疊區域。對他而言,台灣民主相當引人注目(Taiwanese democracy is reallystriking)。

高登李維指出,美國正在經歷一個低參與度的民主社會,每當選舉到來,他會懷疑自己是否有資格決定國家的未來,同時也好奇台灣民主制度如何運作。

唐鳳回應,她擔任數發部長時,政府提供一個公民倡議平台,其中一些最有影響力的請願,例如禁止在珍珠奶茶外賣使用塑膠吸管等,都是由未滿18歲的民眾發起,不僅是因為政府的努力,也是公民社會發展的成果。

高登李維也問到對美國TikTok禁令的看法,唐鳳表示,她最近加入非營利組織Project Liberty Institute(PLI),這個組織計劃透過全民競標方式買下TikTok,將TikTok轉移到數位開源平台,打造一個更積極的社群網路。