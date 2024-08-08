唐獎得主來自21所世界名校 哈佛大學10名居冠

唐獎教育基金會今天公布6屆得主統計資料，以服務單位及畢業學校來說，美國哈佛大學有10名居冠，耶魯大學5名居次，其餘也大都來自世界排名前100名的學術機構。

唐獎基金會今天發布新聞稿，目前6屆4獎項共選出39名得主（含3個非政府組織），共與21所學校有淵源。其中哈佛大學有10名，不但獲獎得主最多，獎項分布也很多元，永續發展、生技醫藥及漢學獎都有人獲獎。

耶魯大學有5名得主；牛津大學、加州大學柏克萊分校、加州大學聖地牙哥分校、哥倫比亞大學各有4名；劍橋大學有3名；大阪大學有2名。

台灣大學目前有1名唐獎得主，即今年揭曉的第6屆漢學獎得主許倬雲。許倬雲在台大讀到碩士，之後赴美深造，學程後曾返台任職於台灣大學、中央研究院。

在性別方面，6屆共有10名女性得主，占比達28%，高於諾貝爾獎的6%。值得一提的是，已有3屆生技醫藥獎得主，後續再榮獲諾貝爾獎肯定。