文博會走讀台南 10條歷史路徑帶你探訪

解鎖更多台南新玩法，2024台灣文博會23日起將首度於台南舉行，特別規畫10條走讀路線，如讓民眾認識「牛墟」並品嘗隱藏版牛肉湯，或搭乘最新復駛的勝利號五分車，限量走讀名額今天開賣。

2024台灣文博會以「寶島百面pó tó pah bīn」為主題，規畫「那聽那行」、「那看那記」、「那會按呢」的走讀、展示、論壇展演3種類型文化策展活動，其中文化走讀旅遊及大師論壇限量售票，而走讀活動今天上午9時已限量開賣，每場限額20名。

文化部今天發布新聞稿表示，10條期間限定的走讀旅遊包含半日及一日的文史探查走讀路線，跨越台南溪南溪北重要歷史現場，將帶大家踏查文化資產、科儀信仰、藝術美學、風土飲食等時光載體，透過糖業、水文、貿易、鐵路等不同歷史路徑，進一步認識1624年後的台灣百面。

例如其中有主題路線「春源畫室百年妙筆，古都台南萬神英姿」，展開府城潘家三代百年最強門神彩繪巡禮，將由藝師潘岳雄親自講解潘家三代「畫中畫」，參與走讀時更可化身職人，體驗傳統技藝「擂金彩繪」。

民眾遊台南必喝「牛肉湯」，也成為飲食路線主題「隱藏版美食，每月只開258的牛墟市集大驚奇」，探訪台南善化牛墟與老街，了解早期農人露天買賣牛隻的場所，並在老饕帶領下品嚐隱藏版的牛肉湯老店。

10個文化景點另邀請著名插畫家馬來貘Cherng創作全新插畫，每個地點的圖案都是該地限定，讓民眾能踩點、收集限定圖案。文化部表示，文博會期間仍將陸續推出導覽、講座、手作體驗更多活動，詳情可關注2024文博會官方網站及臉書專頁。

2024台灣文博會將於8月23日起至9月1日，在台南文創園區、321巷藝術聚落及大台南會展中心登場。