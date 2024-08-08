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注意！西南風水氣增 粉專：今天深夜起南台灣有大雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今晚至明日中南部要留意局部大雨、沿海有短延時豪雨機率。聯合報系資料照
今晚至明日中南部要留意局部大雨、沿海有短延時豪雨機率。聯合報系資料照

注意，南台灣要下大雨了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西南風水氣增，南台灣要下大雨了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天夜晚開始，台灣周邊西南風稍稍增強，帶來更豐沛的水氣，從今天深夜至下周日(11)清晨之間，台中到屏東容易下雨，並且伴隨大雨、雷雨。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據氣象署最新預報顯示，因為還有海陸風交會輻合作用的關係，在凌晨至上午這段期間，台南、高雄、屏東甚至有強降雨發生的機會，呼籲民眾務必注意積淹水等災害發生，做好準備。

中央氣象署在「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專指出，今(8日)晚至明(9)日中南部留意局部大雨、沿海有短延時豪雨機率。瑪莉亞颱風於今日凌晨2時生成，未來向北移動，對台灣天氣無影響，前往日本請留意。

今起天氣，氣象署指出，今天水氣偏多，中南部局部短暫陣雨或雷雨，北部零星短暫陣雨，午後北部、東半部局部雷陣雨，中南部地區及午後各山區局部大雨。

周五到周六受低壓帶影響，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部為多雲，午後局部短暫雷陣雨， 中南部地區及午後北部、宜花山區局部大雨，中南部沿海留意短延時豪雨。

下周日到下周一，氣象署說，台灣東側低壓帶稍往東遠離，環境偏西南風，各地為多雲，午後局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部零星陣雨，山區午後有局部大雨發生的機率。

󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠氣象署也提醒，未來一周台灣附近至日本南方海面仍是大低壓帶，低壓帶中可能有熱帶擾動發展，氣象署將持續密切觀察，也請民眾注意最新天氣預報。近期天氣較不穩定，請留意最新豪大雨特報、大雷雨即時訊息，而多數時間還是悶熱。

今天凌晨生成的瑪莉亞颱風不影響台灣，但水氣仍多、天氣不穩定。擷取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
今天凌晨生成的瑪莉亞颱風不影響台灣，但水氣仍多、天氣不穩定。擷取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

氣象署 瑪莉亞颱風

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