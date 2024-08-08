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7月國道5事故奪6命 喝水、看手機分心駕駛皆為主因
交通部高速公路局統計，今年7月國道共發生5起A1交通事故，造成6人死亡，7人受傷；其中有3件屬追撞；分析歷次造成追撞事故之原因，多為疲勞、分心駕駛，包括喝水、看手機、撿拾物品及變換車道不當。呼籲用路人行駛國道應保持專注力，並有防禦駕駛觀念。
高公局表示，上月15日傍晚，國道3號南向195公里處，發生3部大貨車及2部小客車追撞，導致2死7傷重大交通事故。分析歷次造成追撞事故之原因，多為疲勞、分心駕駛，包括喝水、看手機、撿拾物品及變換車道不當，提醒用路人養成預判突發事件心理準備，進而採取必要之防禦措施，以避免事故發生。
高公局提醒，用路人應強化防禦駕駛觀念，行駛途中隨時注意周遭車輛動態，尤其小型車應避免行駛於兩輛大車之間；萬一遇到前述狀況，應注意前後車距並適時準備變換車道離開大車。如因車流量大無法及時離開，可開啟警示燈提醒後方大車保持安全距離。
另外，後方如有大車跟隨，可適當加速拉開與後方大車之距離或變換至其他車道，避免前方有緊急狀況時，後方大車恐因煞車不及而造成追撞；而前方如有大車，因視線會受阻礙，建議拉開車距以爭取較多應變時間。
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