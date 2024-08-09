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原來香蕉優點這麼多！熱量低容易飽還美肌防中暑 加一物增甜味更營養

聯合新聞網／ 綜合報導
香蕉營養豐富又美味，甚至還有預防中暑的功效。圖／Ingimage
香蕉營養豐富又美味，甚至還有預防中暑的功效。圖／Ingimage

香蕉是平時相當常見的水果，不僅美味、營養豐富，吃起來也方便。一些健身族群，就會把香蕉當成澱粉補充的來源。甚至在夏天吃香蕉，還具有防範中暑的功效。

根據日本媒體「大人んサー」報導，香蕉雖然因為甜，容易被誤以為熱量也很高，但其實一根香蕉的卡路里，才差不多約半碗飯或半片吐司。對於要控管熱量及要減肥的人，都是相當理想的選擇。

而讓人意外的是，香蕉由於富含鉀、鎂等元素，因此能夠預防中暑。日本香蕉販售業者「甘熟王」還特別推薦，可以像加鹽西瓜一樣，在香蕉上灑一點鹽，如此一來不僅能多補充納營養素，還更能帶出香蕉的甜味。

而香蕉裡頭的糖份，大多是容易轉換的葡萄糖和果糖，並且還富有膳食纖維，可以長時間提供人體能量。因此在運動前的一到兩個小時，是非常適合食用香蕉的時機。

另外，香蕉還富含被稱做「美容維他命」的維他命B，能夠改善肌膚。除了直接食用，也可以跟甜點搭配，或和牛奶一起打成飲料都相當方便，是個擁有多項優點的水果。

水果 香蕉

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