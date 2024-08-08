醫：暑假年輕人因性病求診增2成 檢測注意潛伏期

放暑假青少年身心放鬆，醫師提醒，不安全性行為增加，診所因性病登門者至少多2成，以18到25歲學生族群為主，不少人約砲中招，七夕將至，若一時衝動後想檢測性病，應注意潛伏期。

暑假又逢七夕情人節將到來，開業泌尿科診所總院長顧芳瑜今天透過新聞稿指出，除了應注意安全性行為，若真因一時衝動有了危險性接觸，或不確定伴侶是否有傳染的可能性，可以在最後一次的性行為的3週後到診所做性病檢查。

之所以強調「性行為3週後」再來看診，顧芳瑜指出，是因為不少病患缺乏性病有潛伏期的觀念，常常發生危險性行為隔天就跑來診所想檢查是否染病。

顧芳瑜觀察，診所暑假期間性病求診個案數至少增加2成，且以18至25歲的學生族群居多，不少是因約砲或一夜情等危險性行為而中招，預期在浪漫節日氛圍的催化下，假期後恐怕還會有一波染性病的高峰期。

不過，若是考慮到有愛滋暴露的危險，又擔心愛滋空窗期，顧芳瑜說，則可以諮詢醫師使用愛滋暴露後的預防性用藥，此種藥須在性行為後72小時內開始服用才有效，且必須連續服用28天，防護力約可達97%以上。

顧芳瑜強調，由於性病是雙方面的事，若真的檢測出染病，也還能聯絡上另一方，呼籲應坦誠告知對方，若只有一方治療好，對方還在帶原或受感染狀態，自己或他人都可能持續遭受感染，單方面的治療等於失去意義。

此外，他也提醒，做性病檢測不適合遠端視診或自行到檢驗所檢查，因為很多數據自己無法正確解讀，還是應該找醫師當面檢查診斷才能有效治療。