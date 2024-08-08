安南醫院到台達電南科廠協助員工戒菸 成功率達71%

台達電子今年推動戒菸、補助參加戒菸門診，成功率達64.7%，高於國健署統計門診成功率，南科廠戒菸成功率更高達71%。今天台達電與駐診南科廠安南醫院舉辦成果發表，台達電台灣區人資長陳哲彥代表感謝院方、兩名戒菸工程師分享成功歷程。

台達電今年舉辦台灣全廠區戒菸門診、菸害防制系列活動，總計參與衛教人數達1526人，尤其有50人接受醫師門診戒菸成功，有助安全健康職場環境成效顯著。陳哲彥表示，因為戒菸不能強迫，只能鼓勵，除了補助員工就醫，也還有各種衛教與正念冥想等輔助課程、會持續推動戒菸改善員工健康。

王姓工程師說，他抽菸超過20年，工作壓力大或遇到麻煩的時候會更想抽，因為有家族病史、父親生前抽菸超過50年，確應戒菸但因工作忙碌一直延宕，剛好這一次公司有補助，還有醫護人員到場看診，已戒超過3個月，現在只要一有壓力想抽菸的念頭，都會用學「正念覺察」來抑制。

安南醫院家醫科主治醫師葉廷偉表示，戒菸一個療程8周、每隔周一次到廠看診與衛教，台達台南廠門診14人，平均每一天抽10.8支菸，菸齡18.6年，門診3個月後有10人戒掉、4人減量。

葉廷偉表示，十大死因幾乎都與菸害有關。台達電參與戒菸門診的員工多是家有嬰幼兒的爸爸，為了家人與自己的健康而下定決心戒菸，並紛紛感謝戒菸團隊為他們量身打造戒菸計畫，最終才成功戒菸或減菸，等於父親節這天送自己一份父親節禮物。

台灣主要吸菸人口落在年齡30到50歲間男性青壯年族群，大多正在職場打拚。國健署調查發現18歲以上工作者約每6人就有1人吸菸。

葉廷偉指出，許多吸菸者都曾想過或嘗試戒菸，但只靠個人意志力的戒菸成功率通常低於5%，若專業醫療人員提供戒菸治療及衛教，能大幅提高戒菸成功率至40%。由醫療端主動出擊、深入職場，無疑更有機會讓吸菸員工獲得協助，提高戒菸意願與成功率。

目前戒菸輔助藥物有兩種，包括尼古丁替代療法及非尼古丁藥物，前者透過提供低劑量尼古丁減緩菸癮，目前上市的劑型有貼片、咀嚼錠、口含錠等；後者則是作用在大腦神經傳導物質，降低戒菸時產生戒斷症狀。葉廷偉說，使用何種戒菸輔助藥物沒有絕對標準，安南醫院戒菸團隊會讓民眾了解各種療法的優缺點，並配合民眾需求和偏好，找到最適合的戒菸方式。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台達電推戒菸，安南醫院到南科廠協助員工戒菸，成功率高達71%。記者周宗禎／攝影

台達電推戒菸，安南醫院到南科廠協助員工戒菸，成功率高達71%。記者周宗禎／攝影

台達電推戒菸，安南醫院到南科廠協助員工戒菸，成功率高達71%。記者周宗禎／攝影