鬼門開普渡採購留意11類食品 食藥署公布最新違規名單

農曆七月鬼門開，許多人會準備普渡拜拜，花生屬於常見的品項，不過台灣地處亞熱帶，夏天往往潮濕悶熱，花生容易長黴菌，如磨成粉跟空氣接觸面積大，沒有冷藏更容易生黴菌，衛福部食藥署今公布市售食品真菌毒素監測結果，包含米類、麥類、薏仁與藜麥、花生製品、紅麴製品、咖啡類、嬰幼兒食品、玉米類、果乾類、堅果類、香辛類與蓮子，其中1批花生粉和1批紅麴米不合格，地方衛生局已裁罰源頭業者或進一步查辦。

食藥署今公布4至6月食品中真菌毒素監測檢驗結果，副署長林金富說，其中高雄宏信食品工廠的花生粉，被檢出3ppb的黃麴毒素，超出2ppb的限量標準，來源業者為屏東松竹梅農產有限公司，經地方主管衛生機關命其限期改正，屆期複抽驗不合格，己由屏東縣政府衛生局依食安法裁處新台幣3萬元。

林金富指出，另1件為南投育饌行販售的紅麴米，初抽驗檢出5645ppb的橘黴素，超出5000ppb的上限，來源廠商為台中楊氏企業行，經地方政府衛生局命業者限期改正，因無產品可供複抽檢驗，已移請來源業者權管衛生局查辦中，後續將列為加強稽查對象。

兩個來源廠商都是首次違規，林金富提醒，台灣位處亞熱帶，花生保存環境上，本就容易有黴菌滋生，一但磨成粉跟空氣接觸面積增大，如未冷藏保存，更容易有黴菌生長；紅麴米是用米做紅麴發酵，要注意環境有沒有汙染，日本小林紅麴案可能就是環境黴菌滋生產生毒素，發酵避免過頭，同時要留意環境整潔，時間控制也要很重要。

食藥署本次監測計畫共針對240件食品檢驗真菌毒素，包括米類20件、麥類14件、薏仁與藜麥8件、花生製品99件、紅麴製品21件、咖啡類23件、嬰幼兒食品10件、玉米類8件、果乾類12件、堅果類14件、香辛類9件與蓮子2件。