農業部修法 家貓明年8月起也要辦寵物登記
隨著家貓飼養者大幅增加，農業部近日預告修正「指定犬為應辦理登記之寵物」草案，規定明年8月1日起，家貓也應辦理寵物登記。若未依法進行登記，可處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。但已經飼養家貓的飼主，可有1年緩衝期。
據農業部公布的112年全國家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家貓數為131萬1449隻，較110年家貓數87萬801隻，大幅增加50%。農業部表示，修法後應辦理登記的寵物，除特定寵物繁殖、買賣業者應依特定寵物業管理辦法規定辦理寵物登記並植入晶片外，貓隻自中華民國114年8月1日起，應辦理寵物登記。
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