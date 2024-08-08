松江南京站站牌為何是紫色？北捷給答案 網不認同：迷惑設計

台北捷運不同路線會有不同的名稱及顏色，讓民眾更輕鬆辨識方向。有網友發現松山新店線和中和新蘆線兩線交會的松江南京站站牌，居然不是橘色或綠色而是「紫色」，對此，台北市捷運局發文解惑，引起不少熱烈討論。

不少人會有「台北捷運有紫線嗎？松江南京站怎麼會是紫色的？」的疑問，甚至有網友開玩笑表示，「莫非這站是機捷的隱藏延伸站！」，對此，台北市捷運局發文解惑，松江南京站的部分站名標誌，會用紫色作為底色，是為了搭配車站的公共藝術，所以與捷運路線色並沒有關係，「大家千萬別誤會！」

松江南京站的公共藝術「都會眾生相」，位於穿堂層與月台層的4座手扶梯旁，以琺瑯板圖畫表現地、火、水、風四大元素，呈現出都會與自然間協調融合的超現實情境。

網友紛紛表示，「市政府是黃色但不是黃線，永春是綠色但也不在綠線，老台北人其實習慣了」、「在某個平行時空，目前中和新蘆線的一部份真的是紫的」、「不過說真的，如果整面牆都是紫的反而還好，只有底色是紫的又有人要抱怨了」、「變成機場捷運線延伸也很棒啊哈哈」、「很好的做法」。

不過，有不少網友相當不滿意，認為隨意換顏色會讓外地人及觀光客容易迷路，「捷運站，功能性須優先於藝術性，這種問題都搞不清楚，還沾沾自喜？」、「感覺如果真的容易造成誤會的話，可以稍微以路線綠作為點綴～」、「繼地圖之後，又一個讓乘客迷惑的設計。到底是哪個天才決定去動站牌的顏色？是怕旅客迷路得不夠慘嗎？」、「很糟…站名標誌應該要有一體性，公共藝術不該有干擾」、「不應該動到乘客識別系統啦，這會給外國人和外地人造成困擾」、「這如果是外地人看到這站突然被換成紫色，肯定疑惑到崩潰，動到辨識色到底是什麼操作」。