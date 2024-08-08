菸商獻200億菸捐？ 董氏批：要105萬人吸食

當6間加熱菸正審查中，菸商宣稱加熱菸能年貢獻200億菸捐。對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗8日於記者會痛批，這麼高的菸捐，相當於要台灣105萬位民眾吸食加熱菸，等同是讓菸害防制走倒退路。台大醫院家醫科主治醫師郭斐然建議，世界衛生組織首度發布「成人戒菸指引」，已將加熱菸列入標準，呼籲政府也應順應潮流。

數位app能戒菸

郭斐然表示，世界衛生組織日前發布首份「成人戒菸指引」，適用包含加熱菸在內的所有菸草產品。他提到，本次戒菸指引適用於包括加熱菸在內的所有菸草產品、更支持如戒菸app、人工智慧等方式進行「數位戒菸」，也強調政府應有系統性的介入措施，提供癮君子減價或免費的戒菸服務。

他強調，加熱菸未來極有可能在台灣上市，政府也正在撰寫臨床戒菸服務指引，呼籲政府應順應國際潮流，納入加熱菸戒除的指引。

加熱菸危害更甚紙菸

台灣戒菸衛教學會理事長魏芳君指出，加熱菸中還有22種有害化學物質，含量更是紙菸的兩倍，危害絕不亞於傳統紙菸。她指出，IQ*S系列加熱菸去年同時於美國與台灣申請上市，但美國最快2025年底才會通過審查，預計需要超過2年時間，在台灣不應草率通過審查，更應確實為民眾健康把關。

「加熱菸菸商的主要目標就是年輕人，」王瀚陽表示，一個統合42個國家的研究顯示，青少年加熱菸使用率為5.25%，為成年人的兩倍，尤其現在出現許多加熱菸走私的狀況，政府應確實稽查取締，追溯源頭。

痛斥菸商話術噱頭

《菸害防制法》去年正式修法通過，明定「全面禁止電子菸，嚴審加熱菸」，菸商團體近月不斷發生，要求政府儘速開放加熱菸，如此就能「年增200億菸捐」、「挹注百億癌症基金」。

對此，林清麗表示，這些菸商都是施壓政府的假議題，因為就加熱菸的菸捐稅率來看，要年增200億的菸捐就需要台灣105萬位民眾吸食加熱菸，反而是讓菸害防制走倒退路，強調癌症基金等相關財源不應從菸捐與菸稅下手。

王瀚陽則指出，那些曾於質詢中，明確提到200億菸捐的立委，包括民進黨立委陳瑩、國民黨立委黃建賓、牛煦庭、游灝等人，呼籲他們勿受到菸商干擾，也應讓年輕人拒絕菸害。

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