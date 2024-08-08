加熱菸上市年增200億菸捐稅？ 台灣拒菸聯盟：假議題

「菸害防制法」2023年完成修法，菸商為讓加速加熱菸在國內上市審查，拋出上市後 「年增200億菸捐稅」與「獲得百億癌症新藥基金」等議題。台灣拒菸聯盟指出，若全年要新增200億菸捐稅入帳，代表短期內需迅速增加105萬年輕人吸食加熱菸，恐讓台灣菸害防制崩盤。

近年新型菸品快速崛起，少了菸嗆味及臭味的電子煙、加熱菸，滲透年輕世代，全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，電子煙、加熱菸易使年輕人吸菸人口增加，菸商行銷推出的「可替代傳統紙菸」並沒有效果，還會影響成人戒菸、成為多重尼古丁使用者。

蕭東原強調，政府及民眾勿信讓加熱菸加速通過審查就能「年增200億菸捐稅」與「獲得百億癌症新藥基金」，這只是行銷的假議題，菸捐稅非加熱菸上市審查條件，政府應依法審查，不要受到菸商干擾，輕易放行加熱菸上市，造成新一波菸害。

世界衛生組織剛於七月發布首份成人戒菸指引，適用於戒除包含加熱菸在內的所有菸草產品，台灣醫界菸害防制聯盟秘書長、台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，成人戒菸指引也包括戒除加熱菸，菸商已經大動作宣傳，加熱菸未來極可能在台灣上市，建議政府應把將出版的「臨床戒菸服務指引」也納入戒除加熱菸。

國健署長吳昭君表示，台灣的戒菸指引內容已委託家庭醫學會做指引修正、納入許多專家討論，最慢年底出刊。另外，台灣拒菸聯盟170個團體也呼籲，盡快公告「全面禁止加味菸」，吳昭君也表示，近期將有新政策報告。

關於加熱菸審查上市，國教行動聯盟理事長王瀚陽抨擊，政府尚未核准任何一款加熱菸，但菸商為了利益，緊盯年輕人不放，甚至借國內知名超商場地舉辦行銷活動，如此光明正大。甚至立法委員陳瑩、黃建賓、牛煦庭、游顥、黃健豪陸續質詢衛福部，質疑政府怠慢加熱菸審查速度。

王瀚陽表示，新型菸品容易讓青少年失去戒心，青少年加熱菸使用率5.25%，為成年人兩倍以上。台灣目前禁止加熱菸，且加熱菸都是「大型菸草公司」產製，為何有加熱菸走私？希望政府整合警政系統，加強稽查取締加熱菸。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，菸捐稅收非加熱菸上市審查條件，特定組織與部分人士不斷提出開放加熱菸「可年增200億菸捐稅」、「獲得百億癌症新藥基金」，都是施壓政府的假議題，部分人士甚至指出政府瀆職。

她強調，財源應該從政府固定稅收支應，才不至當吸菸人口減少時沒有經費，更重要的是，政府依法要求加熱菸商需繳交的13項審查資料中，並沒有菸捐稅收的資料，菸商怎能以「稅收為由」要求政府速通過加熱菸上市？

今年4月，國健署已經收到4家提出上市申請的菸商，包含「致20歲以下之人影響報告」等所有應繳交之審查資料。美國加熱菸首度上市前審查歷經4年，台灣一般藥品查驗登記審查至少要1年以上，若真有加熱菸通過審查，最快也是明年5月才可能上市，衛生官員審查並無怠惰。