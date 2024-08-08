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驚悚影片瘋傳！台東伯朗大道電動車瞬間飄移「摔進田裡」 嬰孩噴飛網驚嚇

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢公社」
圖擷自臉書社團「爆廢公社」

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上轉貼一段來自大高屏交通違規的影片並發文表示「太恐怖了！」在台東池上伯朗大道上，有一輛電動自行車疑似操作不當，失控摔進稻田裡，其中還有一名小寶寶。影片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「我真的嚇瘋！」

從影片中可見，有4人帶著1隻小貴賓同乘一輛電動自行車，後座有一名婦人手中還抱著小嬰兒，剛開始大家開心的嬉鬧揮手錄影拍照，結果下一秒整台車瞬間飄移栽入稻田中，緊接著便傳來一陣淒厲的尖叫聲及嬰兒的哭聲，將影片放慢動作看，婦人因突然摔車手一鬆，小嬰兒直接遭拋飛，撞上車子中間的欄杆驚嚇大哭。

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「我比較擔心嬰兒」、「小嬰兒還好嗎？」、「夭壽喔！那個小寶寶」、「無言，居然沒緊緊護住嬰兒」、「我只能說嬰兒很無辜」、「小嬰兒超可憐」、「小嬰兒好像摔得很重，整個人趴在欄杆上」。

有不少網友譴責駕駛「樂極生悲」、「無敵三寶妹」、「在路上還在玩」、「到底怎麼騎的，暈倒」、「再不專心開車啊」、「北爛，路這麽大條還可以下去」、「嬰兒還好嗎？這種人未來開車技術堪憂啊」。

不過也有網友幫駕駛緩頰表示「我覺得那台車有問題誒，方向盤沒動，車子自己跑偏了，抓都抓不回來」、「我覺得最扯的是抱小孩的那一位，為什麼沒有把小孩抱緊？」、「那寶寶太可憐，大人居然沒緊緊抱著」、「竟然是手機不離手，而不是小朋友不離手，這個抱小朋友的回去應該會被罵慘」。

伯朗大道 台東 嬰兒 電動自行車

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