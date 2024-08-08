西醫基層診所憂缺護理師效應 醫籲健保署預算重新編列

護理人員流失已從醫院擴及到西醫基層診所。高雄縣醫師公會前理事長王宏育今於臉書表示，衛福部健保署今年編列醫院護理人員夜班津貼40億元，明年預計由公務預算支應，但西醫基層診所護理師加薪方案等預算，護理及健康照護司不僅沒有編列公務預算，仍朝向依過去編列方式，以健保總額西醫基層的一般服務預算支應，如此一來，將使西醫基層健保點值更為下降，呼籲健康照護司不要只顧醫院護理人力的需求，完全忽略診所護理人力的需求。

王宏育今天受訪表示，照護司明年將以公務預算編列40億元，給予各層級醫院大小夜班護理人力津貼，但是看起來資源全部放在醫院，似乎把診所的「護理人力需求」也需要幫忙，完全給忘了，但密布在台灣各地的一萬五千家診所護理人員也非常重要，補助醫院提高護理師待遇，如果診所沒有比照，請不到護理師，診所癱瘓了，大家都得跑到大醫院，也不是國家之福。

王宏育指出，照護司於去年9月提出「護理人力政策整備12項策略計畫」，共編列預算180億元，今年、明年又各有40億元夜班津貼，總共是260億元，以診所護理人員和醫院護理人員數量相比，大概是1比4.4，給予預算應為260億元的四分之一、約60億元，當111年總額成長率協商時，西醫基層要求比照醫院護理人員補助，但體諒國家財政困難，因此打六折，分五年編列預算來補助診所的護理人員，平均一年需要6.593億元。

王宏育說，此預算已經編列兩年，理論上明年此費用要由照護司編列，可惜照護司目前關愛的眼神只有在醫院，因此，退而求其次，希望明年可以由健保署幫忙在「其他」部分編列，115年再請照護司幫忙編列，醫院跟診所的護理師都很重要，不可偏廢。

醫師公會全聯會昨天下午召開「114年總額成長率協商項目」的討論，因醫院護理人員不足，常有「血汗護理」的負面評論，但基層診所是所有人民最方便的好鄰居，最第一線的醫療，真的需要優質的護理師，也需要給護理師合理的薪資待遇。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜說，在政府預算有限下，應先著重收治急重症病人的醫院護理師，提供夜班津貼是為留住人才，但目前白班及特殊單位津貼不足，醫院也十分擔心護理人力流失，而診所方面以醫美診所來說，護理師月薪可達6至7萬元，人力不致於缺乏，至於一般診所也期望衛福部可以爭取更多預算，照顧所有的護理人員。