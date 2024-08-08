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午後雷雨來了！15縣市大雨特報下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
15縣市大雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照
15縣市大雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照

中央氣象署中午12時10分針對全台15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今日新北、桃園、新竹、高雄、屏東、南投地區及苗栗以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間下午至晚上。

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