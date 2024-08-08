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7月國道5起A1事故 肇事主因大多為追撞

中央社／ 台北8日電

根據高公局統計，今年7月國道發生5起A1交通事故，造成6人死亡，7人受傷，其中就有3件屬於追撞事故，提醒用路人要養成預判突發事件心理準備。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，113年7月國道上共發生5起A1交通事故（造成人員當場或24小時內死亡交通事故），造成6人死亡，7人受傷；其中有3件屬追撞，造成4死6傷。

高公局指出，提醒用路人，行駛國道除應遵守相關規定外，也須留意周遭狀況，養成預判突發事件心理準備，進而採取必要防禦措施，以避免事故發生。

高公局說，用路人應強化防禦駕駛觀念，行駛途中隨時注意周遭車輛動態，以保障行車安全，尤其小型車應避免行駛於兩輛大車之間，萬一遇到狀況，應注意前後車距並適時準備變換車道離開大車。

高公局表示，如因車流量大無法及時離開，可開啟警示燈提醒後方大車保持安全距離，另外後方如有大車跟隨，可適當加速拉開與後方大車距離或變換至其他車道，避免前方有緊急狀況時，後方大車恐因煞車不及而造成追撞，而前方如有大車，因視線會受阻礙，建議拉開車距以爭取較多應變時間。

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