達文西手術治腸癌 台中榮總研究：較腹腔鏡手術更佳

達文西手術在治療大腸、直腸癌上是否較腹腔鏡手術更具優勢？台中榮總趁著今天父親節邀請4位同樣都經達文西手術後，順利治癒大腸、直腸癌的患者，除了祝福他們手術後重新找回健康過父親節，也分享治療成果表示，接受達文西手術的患者，結合術後加速康復（ERAS）的良好照顧方案，不僅術後併發症發生率顯著降低，存活率也均優於接受傳統腹腔鏡手術病患。

4位患者中，39歲的蔣先生今年2月因血便就醫，被診斷為第三期大腸癌，接受達文西機械手臂手術後狀況良好，5月更歡喜迎接二寶出生。

事實上，台中榮總的大腸直腸外科團隊6月就曾到美國大腸直腸外科醫學會發表研究成果。該研究有217名接受第四代達文西Xi系統手術的患者及249名接受腹腔鏡手術的患者，並是追蹤4年的成果。

台中榮總大腸直腸外科醫師林昌霖說，無論是早期還是第三期的腸癌患者，中榮團隊執行達文西手術結合ERAS方案，平均術後住院天數4.97天，相較於腹腔鏡加上ERAS的病人平均住院天數減少3天，也比單純使用腹腔鏡手術病人平均住院天數減少6天。而且，手術前後不需禁食，術後不需使用鼻胃管與引流管，大幅減輕手術相關不適。

他說，長期觀察則有更好的自主神經完整保留和復發率下降。早期大腸癌患者，達文西手術患者的復發率比腹腔鏡手術患者減少了8%；早期直腸癌患者，比腹腔鏡手術患者減少了9%。第三期直腸癌患者效果最顯著，復發率比腹腔鏡手術患者減少達15%。

大腸直腸外科醫師黃俋霖說，達文西手術初期發展手術以骨盆腔為主，但隨科技進步，手術範圍更廣，非常適用橫跨胸腔至腹腔的大腸直腸手術上，手術視野更清楚、精細度也更好。國際研究也證實，達文西手術比較腹腔鏡手術在保留骨盆自主神經、泌尿及性功能上都有明顯長期優勢，術後尿管拔管由3天縮短至1天，使用腹腔鏡性功能障礙機率則增加2倍。

林昌霖表示，自2023年3月起，直腸癌達文西手術費部分項目已納入健保，未來大腸癌手術費也將開放健保，讓更多患者受益。