年輕男割包皮後竟腫成「甜甜圈」 醫：術後2現象不正常

包皮手術後竟可能腫成「甜甜圈」，還會造成性行為敏感度降低！泌尿科醫師指出，割包皮術後疤痕與水腫，與手術方式、技術、是否有蟹足腫體質、疾病因素、感染、免疫力等因素有關，如術後遲遲無法消腫、疤痕太緊等都不是正常現象，建議回診進一步治療。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享，有些患者在包皮手術後會出現慢性水腫，看起來就像奶油獅、甜甜圈，1年前曾接受包皮環切手術的36歲王先生就是這類患者，術後割包皮的傷口疤痕又厚又緊。

呂謹亨指出，王先生勃起時都會緊緊的，就像緊箍咒一樣，不但不舒服，而且勃起的程度，沒辦法像開刀前一樣澈底，總感覺硬度、長度、粗度都被限制了，「就像穿了一件緊身衣一樣」，而且從龜頭冠狀溝到疤痕的這一圈包皮，手術1年後還是肥厚腫脹，造成性行為如隔靴搔癢，敏感度大為降低，甚至常常反覆紅腫、發炎感染。

這種慢性水腫，型態就像奶油獅、甜甜圈一樣，呂謹亨表示，一般術後數周就會消腫，比較久的可能需要3個月，甚至半年，超過半年沒消腫，就要進一步處理，經評估並與王先生討論後，先用消腫除疤的藥物，慢慢軟化疤痕，多次治療後總算可以完全勃起，也恢復往日的敏感、一展雄風。

呂謹亨指出，包皮內有許多血管與淋巴管，呂謹亨解釋，割包皮就是打斷原有的血管與淋巴管，形成水腫瘀血，通常1至2周後會慢慢消腫，割包皮術後疤痕與水腫，與手術方式、技術、是否有蟹足腫體質、疾病因如糖尿病、感染、免疫力較差等因素，王先生算是幸運的，因為有些患者的狀況，無法用藥物完全改善，就要靠除疤手術，甚至重新再次手術，就會比較麻煩。

呂謹亨說，根據《Science》期刊統計，傳統包皮環切術後水腫、疼痛等併發，發生率可高達15%，新式的包皮槍手術，在經驗豐富的醫師操作下，可大幅降低水腫疼痛的併發症，但割包皮術後，如果水腫遲遲無法消退，或是疤痕太緊，都不是正常現象，建議回診做進一步的治療。