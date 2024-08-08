快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

調查：疫情停課後期 爸爸累積壓力大於媽媽

中央社／ 台北8日電

全國家長團體聯盟今天公布一項調查顯示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情停課期間，家中媽媽調適較快，爸爸後期累積壓力變大，建議加強男性家長的親職教育。

全家盟在疫情期間進行4次調查，分別是民國110年5月全國停課前、停課2週後、停課10週後、隔年5月的部分學校停課，各收集到2126份到8703份有效問卷，後續由學者研究，投稿於國際期刊Frontiers inPublic Health及BMC Public Health。

長庚科技大學護理系副教授趙國玉今天在記者會上說明研究成果。她指出，隨著停課期間拉長，停課衝擊分數（滿分60分）從38.29分，升高到38.95分；但在第二年的部分停課期間，家長似乎已經找到調適方法，衝擊分數降為36.02分。

進一步區分家中男性與女性家長，發現停課剛開始時，媽媽受到的影響高於爸爸，但媽媽調適能力較好；相比之下，爸爸在停課之初可能不受影響，但隨著停課持續，壓力明顯變大。

另外，趙國玉指出，調查發現家中孩子越多、經濟弱勢的家庭，壓力也越大。且分析升學考試成績，發現在線上教學期間，高中生受到的影響大於國中小生，可能是課業難度較高，尤其是英文、數學等科，更需要實體課堂指導。

基隆市學校學生家長會聯合會總會長黃忠賢分享，他本身也從事教育業，停課時要準備4台電腦、4個不會互相干擾的空間，供家中4人上課。每次出門搶物資，都是冒著生命危險，但又不敢讓妻子出門，因為一旦妻子染疫，家中孩子更沒人照顧，這些都是壓力來源。

台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌表示，調查結果凸顯爸爸的調適力不如媽媽，可能和家庭中多是由媽媽擔任主要照顧責任有關。停課期間與孩子的長時間相處，爸爸耐煩程度較差，教育單位應加強男性家長的親職教育。

全家盟理事長蕭東原表示，男性家長相較於女性，更容易在與孩子的互動中感到壓力，希望政府特別關心、協助男性家長，加強親職相關的學習成長。他也呼籲要持續追蹤，評估疫情期間受到影響的學子。

延伸閱讀

傑出生技產業獎 19家出列

路不通又停電！高雄那瑪夏區及桃源3里 明天繼續停班、停課

颱風凱米影響 專科學力鑑定考試報名再延長到29日

宜蘭南山國小颱風過後交通受阻 今停班停課一天

相關新聞

染髮劑引發嚴重過敏腫成「氣球頭」醫：病人真的好可憐

據紐約郵報報導，英國27歲萊恩（Ryan Briggs）發現自己有些白髮，於是在到母親家時，請媽媽幫他買染髮劑染髮，但塗...

午後雷雨來了！15縣市大雨特報下到晚上

中央氣象署中午12時10分針對全台15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

達文西手術治腸癌 台中榮總研究：較腹腔鏡手術更佳

達文西手術在治療大腸、直腸癌上是否較腹腔鏡手術更具優勢？台中榮總趁著今天父親節邀請4位同樣都經達文西手術後，順利治癒大腸...

年輕男割包皮後竟腫成「甜甜圈」 醫：術後2現象不正常

包皮手術後竟可能腫成「甜甜圈」，還會造成性行為敏感度降低！泌尿科醫師指出，割包皮術後疤痕與水腫，與手術方式、技術、是否有...

陣痛3天生不出來 女運動員後遺症還有尿失禁

女性運動員褪下選手光環後，即使不用再做高強度訓練，仍帶著滿身舊傷，有的更因為骨盆長期承受高衝擊、失去彈性，恐須面對長期尿...

最怕減過頭抽筋 奧運舉重教練黃達德用數據說話

女子舉重是目前台灣奧運史上含金量最高項目，負重前行背後卻是更嚴格自律控制以維持體重與戰力，最怕減重減過頭，一舉就抽筋，教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。