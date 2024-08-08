調查：疫情停課後期 爸爸累積壓力大於媽媽

全國家長團體聯盟今天公布一項調查顯示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情停課期間，家中媽媽調適較快，爸爸後期累積壓力變大，建議加強男性家長的親職教育。

全家盟在疫情期間進行4次調查，分別是民國110年5月全國停課前、停課2週後、停課10週後、隔年5月的部分學校停課，各收集到2126份到8703份有效問卷，後續由學者研究，投稿於國際期刊Frontiers inPublic Health及BMC Public Health。

長庚科技大學護理系副教授趙國玉今天在記者會上說明研究成果。她指出，隨著停課期間拉長，停課衝擊分數（滿分60分）從38.29分，升高到38.95分；但在第二年的部分停課期間，家長似乎已經找到調適方法，衝擊分數降為36.02分。

進一步區分家中男性與女性家長，發現停課剛開始時，媽媽受到的影響高於爸爸，但媽媽調適能力較好；相比之下，爸爸在停課之初可能不受影響，但隨著停課持續，壓力明顯變大。

另外，趙國玉指出，調查發現家中孩子越多、經濟弱勢的家庭，壓力也越大。且分析升學考試成績，發現在線上教學期間，高中生受到的影響大於國中小生，可能是課業難度較高，尤其是英文、數學等科，更需要實體課堂指導。

基隆市學校學生家長會聯合會總會長黃忠賢分享，他本身也從事教育業，停課時要準備4台電腦、4個不會互相干擾的空間，供家中4人上課。每次出門搶物資，都是冒著生命危險，但又不敢讓妻子出門，因為一旦妻子染疫，家中孩子更沒人照顧，這些都是壓力來源。

台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌表示，調查結果凸顯爸爸的調適力不如媽媽，可能和家庭中多是由媽媽擔任主要照顧責任有關。停課期間與孩子的長時間相處，爸爸耐煩程度較差，教育單位應加強男性家長的親職教育。

全家盟理事長蕭東原表示，男性家長相較於女性，更容易在與孩子的互動中感到壓力，希望政府特別關心、協助男性家長，加強親職相關的學習成長。他也呼籲要持續追蹤，評估疫情期間受到影響的學子。