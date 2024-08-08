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陣痛3天生不出來 女運動員後遺症還有尿失禁

中央社／ 台北8日電
女性運動員褪下選手光環後，仍帶著滿身舊傷。示意圖／ingimage
女性運動員褪下選手光環後，仍帶著滿身舊傷。示意圖／ingimage

女性運動員褪下選手光環後，即使不用再做高強度訓練，仍帶著滿身舊傷，有的更因為骨盆長期承受高衝擊、失去彈性，恐須面對長期尿失禁，生小孩還可能產程不順，無緣自然產。

多年前，1名女性運動員在退役後懷孕，仍然懷著再戰奧運夢想的她，希望採取自然產，以盡快回到訓練場；然而生產過程中，子宮頸擴張到5公分之後就再也沒動靜，必須要10公分開口。嬰兒頭部遲遲無法通過產道，她在陣痛中堅持了3天，才點頭接受剖腹，誕下嬰兒。

即使在腹部留下傷口，她仍然沒有懈怠訓練，成為媽媽選手，過了幾年又再次站上奧運賽場，雖未能替台灣奪牌，卻也寫下第6名佳績。

時隔多年說起這個故事，高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產科醫師、國家運動訓練中心醫療服務醫師沈靜茹語中滿是敬佩，「真的是拿命在拚。」

女性運動員面臨的健康風險，除了在訓練過程中，可能因為營養攝取不足、雌激素分泌過低，引發「女性運動員三聯症」一連串問題之外，骨盆長期承受高強度衝擊，也會留下後遺症。

沈靜茹說明，尿失禁常見風險因子包含生產、年紀和體重，運動員面臨的則是跳躍等運動產生巨大衝擊力，造成的「應力性尿失禁」；尤其排球等運動，每天跳躍次數越多，出現尿失禁的狀況就越高。此外，如舉重等需要大量使用骨盆肌肉的運動，則可能造成肌肉、結締組織慢性傷害，也會有同樣問題。

像生產3天生不出來這樣的狀況，沈靜茹指出，也是因長期承受應力，導致關節沾黏、吻合度變差、韌帶也過度鬆弛，組織逐漸失去彈性，導致嬰兒在生產過程中「卡住」，因此女性運動員往往只能選擇剖腹產。

男性運動員因尿道較長，較不會面臨尿失禁問題。沈靜茹希望教練們注意，在有混雙的球類比賽項目中，就算男、女選手能夠承受同樣強度、同樣打法的訓練，仍要意識到女性身體有更高的受傷機率，訓練時務必緊盯女性運動員姿勢是否正確，適時調整，以保持健康，也避免運動傷害。

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