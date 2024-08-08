女性運動員三聯症 營養、荷爾蒙變化藏骨折風險

翻開紀錄，台灣的奧運獎牌過半由女將奪下，她們在訓練過程的營養狀況與體重控制，牽動女性荷爾蒙變化，發生「女性運動員三聯症」時，不僅影響表現，更可能因此骨密不足而骨折。

1名年僅17歲的女子選手在嚴格體重控制下，1年月經才來3、4次，在某次比賽中，只是不小心被對手撞到，就手部骨折，一檢查竟發現，她的骨質密度遠低於同齡女孩。這是國家運動訓練中心醫療服務醫師沈靜茹看到的真實案例。

選手走冤枉路並不少見，空手道前國手、「小清新」文姿云也曾吃過苦頭，時光回到高中時期，體重52公斤左右的她想嘗試48公斤以下量級，「一開始亂減重，不吃東西，去烤箱穿雨衣脫水」，體重控制越來越難，選拔賽過重、出現暴食症，體重飆升到60公斤等接踵而來。

文姿云透過經紀人表示，直到接觸營養資訊，她才了解到「習慣吃得乾淨，偶爾能吃一些罪惡的食物」的減重方式，體重漸漸穩定控制，再加上有營養師介入，被發現碳水化合物吃得太少，依據訓練量強度調整飲食，連訓練後身體恢復能力不好的煩惱也通通解決。

在舉重、拳擊、柔道等有分量級的項目中，女性運動員骨質流失的比例可高達5成，遠高於男性運動員。高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產科醫師、同時是國訓中心醫師沈靜茹說明，這是因女性荷爾蒙與營養狀況互相牽連，容易引發「女性運動員三聯症」。

高雄長庚醫院骨科部運動醫學中心主任、台灣運動醫學學會理事長、國家運動訓練中心醫療服務醫師周文毅指出，女性運動員三聯症包含骨質、月經、飲食三大部分，好發於分量級、需要控制飲食的項目，「為了控制體重，有人是想吃不敢吃，也有人乾脆不想吃了。」

沈靜茹解釋，能量攝取不足，會影響女性荷爾蒙分泌，導致月經週期混亂，月經1年來不到9次，或每次來都只有一點點。

沒有月經乍看是少了一項不穩定因子，實為健康隱患。沈靜茹說，多項研究顯示，常發生疲勞性骨折、應力性骨折的選手，有5到6成月經不規則，就是因為女性荷爾蒙不足，減損鈣質的吸收、固定，以致骨質密度低於健康標準。

女性運動三聯症並不是新概念，但直到近20年才開始逐漸受重視。沈靜茹說，過去女性荷爾蒙對運動員訓練、成績的影響並不明確，隨證據增加，此病的定義在2007年發生巨大改變，符合病徵的女性運動員從1到4%，大幅增加到近半數。

要避免三聯症上身，除觀察月經週期，周文毅說，還有定期檢查荷爾蒙有無忽高忽低；教練也要留心，如果選手常常骨折，就有可能已經骨質密度不足；若選手常這邊痠、那邊痛又找不出原因，也要留意，可能是骨質密度不足引發的細小骨裂。

一旦選手身體真的已經出狀況、又無法從飲食調整，沈靜茹說，除針對骨骼補充維生素D和鈣，也會透過口服避孕藥補充雌激素。

但她也提醒，若是在坊間醫療院所看診，務必提醒醫師不能使用會促進睪固酮分泌的口服排卵藥，否則一般醫師恐因不熟悉禁藥規範，誤踩紅線。