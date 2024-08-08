最怕減過頭抽筋 奧運舉重教練黃達德用數據說話

女子舉重是目前台灣奧運史上含金量最高項目，負重前行背後卻是更嚴格自律控制以維持體重與戰力，最怕減重減過頭，一舉就抽筋，教練黃達德會用數據說話，制定最好計畫。

2000年女子舉重成為夏季奧林匹克運動會正式項目後，台灣女子舉重運動員更是屢獲佳績，尤其3年前在東京奧運斬獲一金一銅，成台灣奧運史上含金量最高的比賽項目，舉起一片天。

然而，要舉起自身體重2倍到3倍的重物，除了肌耐力的強度與技巧訓練十分重要外，同時還必須維持體重與足夠體力，選手的飲食受到嚴格控制，尤其女子舉重選手必須把身材雕塑得更為精壯、結實，是非常大挑戰。

對於女性是否適合舉重，巴黎奧運女子舉重好手陳玟卉的教練黃達德幾乎秒答「不會」，確實女選手跟男選手相比，存在他稱之為「干擾因素」的生理期，陳玟卉就屬於那幾天「身體反應很大」的類型，直接影響運動表現，每次賽事前，預先推估會不會跟生理期強碰，若真的避不掉，就會尋求國家運動訓練中心醫師幫忙調整。

黃達德表示，儘管有生理期這個天然干擾因素，但女性跟男性舉重選手的訓練沒有什麼不同，反而女性選手的抗疲勞跟耐力指數，都比男選手好，同樣的課表下去，女生的耐受度比男生更強。

3年前陳玟卉在東京奧運勇奪女子64公斤量級銅牌，未料今年因巴黎奧運量級縮減，被迫改戰71公斤量級、難度也提升。

黃達德直言，「7公斤誒，不要說女孩子，有些男生叫他長7公斤也不願意」，心理上過不過得去是第一道關卡。

而且體重增加了，能不能舉得更重又是另外課題，黃達德指出，體重紅利要轉換成具體績效，同樣需要時間，以陳玟卉來說，從去年到現在的每一場比賽成績持續往上走，關鍵是選手自己願意，才會有機會。

因為是分量級比賽，黃達德強調，透過運動科學來管理身體數據很重要，主要是擔心減重導致電解質流失過多，一舉就抽筋，曾有中國大陸奧運金牌只是減個2公斤就抽筋了，眼睜睜看著時間倒數完全束手無策，所以包括掌握身體中微量元素等變化，都是日常訓練一環，且平常就要操作體重控制，不能等到比賽才臨時進行。

訓練過程卡關在所難免，黃達德笑說：「那就是要跟選手拔河。」畢竟往上一個量級，對任何選手都是挑戰，一定要好好溝通，如果選手覺得自己做不到，很容易想要放棄，必要時出動親朋好友、隊友、師長們「動之以情」。

除了訂定漸進式目標，讓選手清楚看到，黃達德會用數據分析來說話，制定最好計畫，例如在原本量級是抓舉100公斤、130公斤，往上一個量級可能需要110公斤、140公斤才夠。

他會透過輔助項目等客觀數據跟選手溝通，比方說車子，他會告訴選手「輪胎幫你換大顆了」、「引擎提升馬力還加裝渦輪」，「硬體」全面更新了；他不諱言，確實有遇過選手最後還是過不了「軟體」，例如心理壓力的坎。