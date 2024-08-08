亞太永續博覽會必逛！全家「永續研究室」快閃店亮相 限時3天觀展拿好禮
全台最大永續嘉年華「2024亞太永續博覽會」即日起至8月10日於台北世貿一館盛大開展，全家便利商店共襄盛舉，打造首間「全家永續研究室」，展出「永續良品、DEI商店、綠色教室」3大主題，並首度亮相市場上第一款獲證全穀含量25%以上的匠吐司。此次展出更發揮通路影響力，攜手供應商與非營業組織，包含穀研所、穀物產業發展協會、鮮乳坊、豆之家、福比麵包、One-Forty、RE-THINK協會，邀請民眾一同觀展體驗「便利永續，你也+1」的綠色共好新生活。活動期間每日上午9點至下午5點到場觀展就可獲贈永續商品，每日下午2點更固定舉辦DEI友善移工交流講座等。
●永續良品打造綠色飲食
「全家」於2018年起即推動少添加革命，在自有鮮食與FamiCollection全面導入Clean Label潔淨標章，至今架上常態性超過8成以上產品都符合潔淨標準，超過1,000項食品原物料也取得潔淨認證；另外，2019年首創的友善食光惜食機制，每月可減少超過503公噸剩食。
今年順應健康飲食趨勢，率零售業之先，攜手穀研所、穀物產業發展協會導入「全穀標章」，支援消費者的綠色飲食新生活。支持永續供應商，攜手豆之家合作推出FMC紫斑蝶土芒果青，邀民眾友善土地農民並守護生物多樣性；長期認養鮮乳坊桂芳牧場，將公平交易好牛奶製成各類暢銷商品。邀請消費者走進「全家永續研究室」為地球投下一票，現場完成永續良品展區體驗，可免費品嘗匠土司、FMC少添加果乾等永續良品。
●DEI多元共融商店
為對應在台移民工朋友的生活難題，「全家」攜手One-Forty共創「移民工友善服務計畫」，透過「多語系、多商品、多交流」的策略，已於全國超過4,200店鋪導入東南亞語系溝通墊板、Famiport機台支援6國語系、Let’s Café私品茶飲品菜單輪播印尼與越南文，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。
為關照移工的飲食需求，針對東南亞進口貨架標示呈現來源國與HALAL清真標示、「穆斯林友善商品專架」已擴大至159店、穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」共645間店舖販售。為邀請觀展民眾更瞭解移民工朋友，即日起至8月10日推出展場限定「多元共融從家開始」系列講座，每日下午2點和移工朋友面對面交流，實踐DEI多元共融的社會價值。
●綠色教室一起學回收
「全家」致力於打造環境教育基地，今年與RE-THINK台灣重新思考環境教育協會共同啟動「全民回收新運動－全家一起學回收」3年環境公益計畫，號召全民一起學習、實踐垃圾資源回收。
2024亞太永續博覽會活動現場更以民眾常誤解的資源回收觀念，規畫便利商店回收知識大挑戰，透過有趣的互動遊戲，幫助民眾更了解正確回收知識。
「全家永續研究室」活動現場更推出「永續好禮免費體驗」、「多元共融講座」兩大展場限定好康，凡活動期間完成3大展區體驗，即可獲得明星商品永續匠土司或雙潔淨FamiCollection少添加果乾，體驗美味兼具永續意義的綠色飲食。另外，展覽期間每日下午2點舉辦「多元共融從家開始」講座，現場邀請「全家」移工文化大使分享，可於現場深入了解移工在台生活樣貌，值得參觀體驗。
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