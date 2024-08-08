染髮劑引發嚴重過敏腫成「氣球頭」醫：病人真的好可憐
據紐約郵報報導，英國27歲萊恩（Ryan Briggs）發現自己有些白髮，於是在到母親家時，請媽媽幫他買染髮劑染髮，但塗上染劑時，他感覺有點刺痛，但沒想到卻意外引發特殊發炎反應，讓他的頭腫得超級大，看起來就像動畫電影「麥克邁；超能壞蛋」中的大反派「麥克邁」（Megamind）。
萊恩說，感覺刺痛時，以為是正常反應，沒想到第二天早上，醒來時發現頭上有一小塊紅疹，起初不在意，但後來他的頭就開始「膨脹」起來，甚至看起來就像個「氣球頭」。最後，頭腫到讓看不見東西，家人也不得不趕緊叫救護車送他去醫院。
醫生告訴萊恩，他對染髮劑中的對苯二胺（PPD）過敏，他在醫院待了13個小時，才終於出院，不過還是得服用藥物消腫。
「臨床上未收治如此嚴重的個案，看到照片感覺，他（病人）真的好可憐。」林口台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，染髮劑中的對苯二酚（DDP）成分是常見的過敏原之一，容易引起接觸性皮膚炎，但如此嚴重症狀，門診中，確實沒有見到如此嚴重的病人。
該名男子症狀如此嚴重，黃毓惠研判，應是男子使用染髮劑產生嚴重的過敏，進而引起水腫，但連眼睛都腫起來，應該是頭部水腫累積的水，往下流到眼睛部位，造成眼睛水腫；此時，一定要就醫透過施打類固醇等藥物治療。
黃毓惠說，當紅腫等症狀輕微時，治療時可以用塗抹低劑量類固醇藥物，但症狀嚴重時，若延誤治療恐引起蜂窩性組織炎，一定要多加注意；而國內經過多年的宣導，民眾對於染髮劑引起過敏、接觸性皮膚炎等多有認知，目前臨床病人已逐漸減少。
黃毓惠提醒，雖然因使用染髮劑造成過敏的病人減少，仍建議使用染髮劑前，如果不清楚是否會引起過敏，應於染髮前4、5天先進行皮膚測試，將染髮劑先塗抹在手臂內側或耳後，觀察是否出現紅腫等過敏症狀，如果出現過敏應避免使用。
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